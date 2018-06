Les mises en garde de la FSMA ont doublé en 2017

Le gendarme de la finance et des marchés a lancé 116 mises en garde contre des offres illicites sur le marché belge l'année dernière, soit deux fois plus qu'en 2016. Par ailleurs, la procédure de lancement d'alerte qui permet aux travailleurs du secteur financier de dénoncer une infraction a été utilisée à 51 reprises depuis sa mise en place en septembre.

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA: Financial services and markets authority) veille au grain dans la finance belge et elle met plus que jamais l'accent sur la prévention. C'est ce qui ressort du rapport annuel 2017 que l'institution a publié ce vendredi lors d'une conférence de presse organisée dans ses bureaux à Bruxelles.