Les négociations USA-Chine se présentent mal, les marchés souffrent

Les indices boursiers perdent environ 1%, les investisseurs s'inquiétant des tensions accrues entre les Etats-Unis et la Chine alors que les négociations entre les deux pays devraient reprendre jeudi.

Les marchés boursiers sont en nette baisse ce mardi, à cause d'un regain d'inquitétudes concernant la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. En Europe, les principaux indices ont reculé de 1% et, à Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq se replient également d'environ 1% après deux heures de cotation.

Alors que les Américains et les Chinois doivent reprendre leurs négociations en vue d'un accord commercial à partir de jeudi, les informations qui filtrent à Washington et à Pékin n'augurent rien de bon. Lundi, l'administration américaine avait imposé des sanctions à 28 entreprises et organismes publics chinois, ce qui avait conduit le gouvernement chinois à exprimer son "mécontentement" et son "opposition" à cette mesure.

Fonds de pension privés d'investissement en Chine?

Ce mardi, des informations de presse laissent entrevoir que le ton continue à monter entre les deux premières puissances économiques mondiales. D'après l'agence Bloomberg, Washington envisagerait d'interdire aux fonds de pension américains d'investir dans des entreprises chinoises.

Du côté de Pékin, on apprend par ailleurs, également par des fuites dans la presse, que le gouvernement chinois a réduit ses attentes au sujet des négociations avec les Américains; la délégation chinois pourrait même quitter le sol américain plus tôt que prévu.

Valeurs industrielles, techno et auto mal en point

Alors que les marchés avaient repris de la hauteur en septembre, dans l'espoir d'avancées dans ces négociations, l'heure est à présent à la déception et au retour des craintes sur l'impact de la guerre commerciale sur la croissance. La nouvelle directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a justement annoncé aujourd'hui que la facture sera d'environ 700 milliards de dollars pour la croissance économique mondiale d'ici 2020.