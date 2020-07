Les nouveaux indicateurs économiques (2/4): les bulletins hebdomadaires britanniques

Beaucoup l’ignorent, mais pour mesurer l’évolution des prix, des relevés officiels sont régulièrement effectués dans les commerces, en nombre suffisant pour obtenir un échantillon représentatif de l’ensemble des prix pratiqués dans un pays. Mais la crise sanitaire a nécessité des mesures de confinement sans précédent, qui ont notamment impliqué la fermeture d’un grand nombre de magasins , hormis dans les secteurs de la grande distribution et de l’alimentation.

C’était d’autant plus nécessaire que les économistes entrevoyaient deux conséquences possibles mais diamétralement opposées de la crise: soit les interruptions des chaînes d’approvisionnement allaient provoquer une contraction de l’offre et donc une montée des prix, soit la chute de la consommation liée à la crise allait peser sur la demande et donc faire baisser les prix…