Les nouveaux indicateurs économiques (4/4): les applications liées à la consommation

La crise a été si soudaine que les indices conjoncturels traditionnels se sont avérés insuffisants pour mesurer l’ampleur des dégâts. De nouveaux indicateurs, quasi en temps réel, sont utilisés.

La consommation est un important moteur de l’économie. Mais les données sur les ventes de détail ou encore sur la confiance des consommateurs sont loin d’être instantanées: ces indices macroéconomiques ne sont publiés qu’une fois par mois et avec retard par rapport au moment des achats dans les commerces et des sondages auprès des consommateurs.

À cause des mesures de confinement, la consommation a brusquement chuté parce que les déplacements ont été limités à ce qui était strictement nécessaire, comme l’alimentation. On pouvait pressentir un effet important sur les ventes de détail et la confiance des consommateurs mais aucune statistique traditionnelle ne permettait de mesurer immédiatement la chute.

Pour tenter d’estimer l’impact de la crise sur la consommation, les économistes se sont alors tournés vers des données à haute fréquence étroitement liées aux dépenses des consommateurs. Ils ont notamment analysé l’évolution des chiffres d’utilisation des applications de recherche d’itinéraires. Des statistiques anonymisées et agrégées par Apple et Google, entre autres, permettent de mesurer l’ampleur de la chute des déplacements des consommateurs, qui coïncide avec l’arrêt quasiment complet de la fréquentation des commerces et des activités de loisirs.

Réservations au resto

Ces mêmes données permettent aussi de constater qu’après avoir chuté d’environ 40% au début du confinement, la fréquentation des commerces belges est encore inférieure de quelque 15% à son niveau d’avant la crise. Ces chiffres permettent aussi de comparer la situation des différents pays. On voit, par exemple, que l’impact du confinement a été beaucoup plus fort en Italie mais que ce pays connaît actuellement la plus forte reprise.

Les économistes se sont aussi intéressés aux chiffres des réservations dans les restaurants et les hôtels. Le confinement a impliqué un arrêt complet de l’horeca pendant plusieurs semaines, mais les données montrent que la fréquentation de ces établissements avait déjà fortement diminuée un peu plus tôt, vraisemblablement parce que les clients préféraient déjà éviter des contacts à cause de la propagation du virus.