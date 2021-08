Les nouveaux venus en bourse cartonnent surtout leur premier jour de cotation

Certaines entreprises célèbres ayant fait leur entrée en bourse en 2021 se négocient à peine au-dessus de leur cours d’introduction malgré un premier jour souvent euphorique.

Comment se comportent les 20 sociétés ayant fait leur entrée en bourse depuis le début de l’année? Nous avons sélectionné trois nouveaux venus sur la Bourse de Bruxelles (Ekopak, Biotalys, Choice), complétés par du sang neuf venu des pays voisins (InPost, CTP, Aramis, Bike24), du Royaume-Uni (Deliveroo) et, enfin, de Wall Street (Robinhood, Oatly, Coinbase, etc.).

+8,6% Le premier jour de cotation s’est généralement révélé positif, avec une hausse médiane du cours de 8,6%. Ce qui signifie que la moitié des nouveaux venus ont vu leur cours augmenter de minimum 8,6% le jour de l’IPO.

À cause de leurs spécificités, nous avons laissé de côté les entreprises "chèque en blanc" (ou Spac), comme les taxis aériens Joby Aviation.

C’est une question d’honneur pour les banquiers d’affaires de clôturer la journée sur un cours au minimum stable, et de préférence en hausse. Pas moins de 16 des 20 nouveaux venus ont réussi cette performance.

De rares baisses d'entrée de jeu

Les reculs de cours le jour de l’IPO se comptent sur les doigts d’une main. Sur la base de ce critère, Deliveroo est de loin le plus grand flop de l’année, avec un recul de plus de 25% à la clôture du premier jour de cotation. La précarité des contrats de travail des livreurs s’est révélée être un "non pasarán" pour un groupe de plus en plus important d’investisseurs.

À Wall Street, l’app de trading gratuite Robinhood – introduite en bourse fin juillet – fut la pire IPO (-8%) de l’histoire pour une entreprise de cette taille.

Deliveroo se reprend

Deuxième conclusion: le cours de bourse du deuxième jour est jusqu’à présent moins glorieux. La moitié des nouveaux venus se négocient en moyenne 11% en dessous du cours de clôture du premier jour de cotation. Ces résultats sont moins connus, alors qu’en réalité, ils sont plus pertinents, du moins pour les petits investisseurs belges qui ne peuvent souscrire une IPO à l’étranger.

Aujourd’hui, Deliveroo se négocie presque à son prix d'introduction, et ce, grâce à ses résultats positifs.

Ces dernières années ont vu s’installer la tendance à exclure les petits investisseurs, y compris lors des IPO belges, comme ce fut le cas d’Ekopak . Les particuliers ne peuvent donc acheter les actions qu’à partir du premier jour de cotation. Mais ces investisseurs n’ont engrangé des plus-values que dans 8 cas sur 20.

Ceux qui ont osé acheter pendant la débâcle du premier jour de cotation de Deliveroo et Robinhood ont engrangé des plus-values de respectivement 32% et 42%. Aujourd’hui, Deliveroo se négocie presque à son prix d'introduction, et ce, grâce à ses résultats positifs. Et Robinhood bénéficie du soutien de la très populaire spécialiste des technologies, Cathie Wood, qui a acheté 1,3 million d’actions au cours de la première journée.

Bumble: retour à la case départ

Troisième conclusion: les actions qui font un carton le premier jour de cotation (lisez: dont le cours augmente d’au moins 10%, ce qui est le cas de la moitié de notre sélection), ne peuvent jamais se maintenir à ce niveau. Ce fut notamment le cas de l’app de rencontres Bumble sur le Nasdaq (+63% le premier jour de cotation) et de l’Amazon coréen Coupang à New York (+41%).

Parmi les 20 entreprises nouvellement cotées de notre sélection, seules quatre affichent un excellent rendement à la fois le premier jour de cotation et dans les mois qui suivent.

Aujourd’hui, Bumble se négocie encore 25% au-dessus de son prix de souscription, tandis que Coupang – la plus grande introduction en bourse aux États-Unis cette année – affiche même une perte de 9% par rapport à son cours d’introduction.

Cette déconfiture se fait également sentir dans les résultats du fonds indiciel IPO Renaissance ETF. Ce tracker investit dans les entreprises nouvellement cotées cinq jours après l’IPO pour les revendre deux ans plus tard. Alors que l’indice S&P500 est en hausse de 21% depuis le début de l’année, le tracker n’affiche que des gains de 3%.

Les bons choix de Marc Coucke

Parmi les 20 entreprises nouvellement cotées, seules quatre affichent un excellent rendement à la fois le premier jour de cotation et dans les mois qui suivent. Italian Sea (yachts de luxe) et Ekopak (assainissement de l’eau), deux entreprises dans lesquelles Marc Coucke a investi, ont gagné chacune 7% le premier jour de cotation avant de progresser respectivement de 16 et 21%.

Bike24 (une plateforme d’accessoires pour vélos) et Vantage Towers (tours de transmission) font partie de ce club très sélect. En règle générale, les nouveaux venus de notre sélection se négocient à peine 3,5% au-dessus de leur cours de souscription.

Mêmes conclusions sur le long terme

Les conclusions concernant nos 20 nouveaux venus sont conformes aux études à long terme. Le consultant Dimensional a analysé 6.362 introductions en Bourse de New York entre 1991 et 2018. Le premier jour, leur rendement était inférieur à la moyenne boursière. Selon Dimensional, cela s’explique par le fait qu’il s’agit généralement de petites entreprises devant encore faire leurs preuves.

En outre, il faut compter avec l’impact des actionnaires existants qui vendent leurs actions dès que la période de "lock-up" a expiré. Conclusion de Dimensional: attendez un an avant d’investir dans une société nouvellement cotée.