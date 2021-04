Les nouvelles dérives de la finance de l'ombre...

Comment un "family office" inconnu au bataillon, Archegos Capital Management, a-t-il pu mettre en danger plusieurs grandes banques internationales? La finance de l'ombre a encore frappé. Si elle n'est pas mieux régulée, d'autres épisodes suivront, c'est sûr.

New York, le jeudi 25 mars, pour une réunion de crise organisée par visioconférence, Covid oblige. Bill Hwang fait face aux banques Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, UBS, Credit Suisse et Nomura. La situation est tendue. Le fonds Archegos Capital Management qu’il gère est dans un sale pétrin. La situation paraît même désespérée pour ce gestionnaire de New York, originaire de Corée du Sud. Plusieurs actions sur lesquelles il a spéculé via des contrats dérivés noués avec ces différentes banques ont piqué du nez. Hwang est incapable de répondre aux appels de marge et d’apporter les liquidités ou les garanties qui lui sont exigées pour renflouer son compte. Il va être nécessaire de vendre ses actions sur le marché. Mais ce qu’il s’agit d’éviter à tout prix - et c’est le but précisément de cette réunion de crise -, c’est de procéder à une liquidation forcée des actions qui ne ferait qu’aggraver les problèmes.

Vue en plein écran Bill Hwang, le discret gestionnaire d'Archegos. ©Bloomberg

Quel accord a été noué ce jeudi 25 mars entre les différents banquiers? Personne ne le sait vraiment. Toujours est-il que le lendemain, l’accord, s’il en existe un, semble bel et bien rompu. Des actions comme ViacomCBS et Discovery chutent très brutalement sur le marché, sans raison apparente. Rapidement, la rumeur commence toutefois à enfler dans les salles de trading. Un hedge fund dont on ne connaît pas le nom serait en graves difficultés et ses positions liquidées de manière massive. Outre les entreprises de médias ViacomCBS et Discovery, les ventes concernent des actions de sociétés chinoises cotées à Wall Street, comme les géants de l'internet Baidu et Tencent Music.

Pour ViacomCBS, c’est une véritable dégelée. L’action avait quasiment triplé depuis le début de l’année. Elle se targuait même d'être l’action la plus performante de l'indice S&P 500 depuis la crise du Covid! Lorsque, le 22 mars, le titre a clôturé au-delà de 100 dollars, l’entreprise a annoncé une émission d’actions, ce qui a fait baisser le cours. C’était sans doute là le début des problèmes de Bill Hwang. En quelques séances, le cours va chuter de 50%!

Vendredi 26 mars. Les banques d’investissement américaines Goldman Sachs et Morgan Stanley mènent le bal des vendeurs, en liquidant massivement de 20 milliards à 30 milliards de dollars de titres liés à Archegos. Les deux banques veulent à tout prix limiter les dégâts au niveau de leur exposition à ce fonds spéculatif. Pour leur part, Credit Suisse et la banque japonaise Nomura semblent avoir été totalement prises de court par ces "fire sales" déclenchées par leurs concurrentes américaines.

Pour Nomura, la perte est évaluée à 2 milliards de dollars et pour Credit Suisse, déjà ébranlé par le scandale de la fintech Greensill, l’ardoise serait de 4 milliards de dollars, selon le Financial Times.

Comment en est-on arrivé là? Comment les banques n’ont-elles pas perçu les risques pris par Bill Hwang? "Cet épisode est assez surprenant. Mais il illustre clairement les risques pour les banques de leur exposition souvent très complexe aux hedge funds" souligne Éric Dor, directeur des études économiques de l’IESEG School of Management de Lille.

C’est comme si à des intervalles réguliers, on voyait apparaître des risques extrêmes, des sortes de cygnes noirs, qui passent au travers des mailles du filet de la surveillance. Roland Gillet Professeur de finance à la Sorbonne et à l'ULB

Le professeur de finance Roland Gillet (Sorbonne et Solvay) se dit également très étonné. "Je me demande comment des banques, comme Credit Suisse ou Nomura, n’ont pas pu, grâce à leurs techniques de gestion du risque, voir venir le problème. Les contrôles ont été renforcés dans toutes les banques et les services de compliance ne chôment pas. Mais c’est comme si, à intervalles réguliers, on voyait apparaître des risques extrêmes, des sortes de cygnes noirs, qui passent au travers des mailles du filet de la surveillance."

Les cygnes noirs de la finance de l’ombre, nous y voilà. Cela fait des années que les experts pensent que la prochaine crise financière viendra du "shadow banking". Il s’agit d’activités qui se déroulent hors du système bancaire traditionnel, des activités souvent peu ou pas régulées. Dans cette finance de l’ombre, on retrouve les hedge funds, le private equity, les fonds monétaires, les exchange traded funds (ETF), le crowdfunding…

44 millions de dollars En 2012, Bill Hwang avait déjà été condamné à une amende de 44 millions de dollars pour avoir spéculé sur des titres de banques chinoises à partir d'informations privilégiées (insider trading).

Les "hedge funds" sont-ils les plus dangereux de la bande? En tout cas, ils sont partout ou presque. Lors de la "révolte" en janvier dernier des petits investisseurs à Wall Street où la spéculation haussière avait porté l’action GameStop à des sommets irrationnels, plusieurs hedge funds avaient été pris totalement à revers. Après avoir essuyé de sérieuses pertes, le hedge fund Melvin Capital avait dû être secouru grâce à une injection de 2,75 milliards de dollars de la part de grands acteurs du secteur.

Ce sont les mêmes hedge funds qui se cachent aussi en grande partie derrière la folie des SPAC (Special Purpose Acquisition Companies). Ces SPAC sont des coquilles vides qui viennent se faire coter en bourse avec l’unique but de fusionner avec une autre entreprise. En souscrivant à une SPAC, l’investisseur fait le pari à l'aveugle que le gestionnaire de la SPAC, à l’instar du gestionnaire de hedge fund Bill Ackman, réalisera une belle acquisition.

Un fonds pas comme les autres

Archegos n’est pas un hedge fund comme un autre. Il s’agit d’un "family office", une firme consacrée à la gestion des actifs du manager et de sa famille. Et parfois aussi de ses employés. Nombreux sont les gestionnaires de hedge funds, comme George Soros, le plus célèbre d'entre eux, à avoir basculé en family office, une formule beaucoup moins régulée et qui permet d’agir en toute discrétion.

Au total, les positions accumulées par Archegos auraient atteint environ 50 milliards de dollars, selon l’agence Bloomberg. Ce qui est pour le moins important pour un simple family office. La personnalité de Bill Hwang est également intrigante. Peu connu du grand public, Hwang a débuté sa carrière comme vendeur d’actions chez Hyundai Securities au début des années 1990. Il a ensuite géré un hedge fund issu de la famille des fonds Tiger du célèbre gestionnaire Julian Robertson, axé sur les valeurs asiatiques. Mais le Tiger Asia Management a été liquidé en 2012 après la sanction infligée par le gendarme américain des marchés. Sung Kook “Bill” Hwang avait spéculé sur des titres de banques chinoises à partir d'informations privilégiées (insider trading) et condamné à une amende de 44 millions de dollars. C’est alors qu’il a lancé le family office Archegos et redémarré ses stratégies risquées à base de swaps et d’endettement dans un contexte de taux bas.

Pour la petite histoire, en grec ancien, Archegos signifie "celui qui montre la voie". Dans ses rares interviews, Hwang cite souvent Dieu. Lors de la création d’une fondation, il avait ainsi confié qu’il prenait cette initiative parce que "j’aime davantage Dieu que l’argent".

Pourquoi les banques ont-elles traité avec un gestionnaire qui avait été interdit de transactions à Hong Kong pendant 4 ans? Apparemment, Goldman Sachs a "blacklisté" Hwang pendant plusieurs années. Mais en voyant que les banques concurrentes continuaient à traiter avec lui, Goldman est ensuite revenue sur sa décision. C’est que les activités avec un tel client peuvent être très juteuses pour une banque d’investissement.

Le boom des "total return swaps"

Les grandes banques, qui jouent le rôle de "primary brokers" (ou courtiers principaux), prêtent des liquidités et des titres financiers aux hedge funds. Mais elles sont également exposées aux hedge funds via des contrats de produits financiers dérivés. Et un produit en particulier a enregistré un boom impressionnant: le "total return swap". Ce swap contracté avec un primary broker permet à un hedge fund de prendre des positions sur certaines actions, sans avoir besoin de les acheter lui-même. Le mécanisme est très simple, explique l’économiste Eric Dor. C’est le courtier principal qui achète les actions à la place du hedge fund. Les actions se trouvent alors à l’actif de la banque. Mais le rendement net de la détention de ces actions va ensuite être porté au bénéfice du hedge fund, en échange d’une prime déterminée au départ. Des primes qui permettent aux banques de doper leurs revenus.

Pour couvrir au moins partiellement le risque pris par le courtier principal, le hedge fund doit généralement lui déposer aussi une certaine quantité de cash en garantie. Si les cours baissent, il y a généralement un appel de marge. Le courtier demande alors au hedge fund d’augmenter son dépôt de cash.

En fait, c’est comme si un hedge fund empruntait de l’argent à la banque pour acheter des actions, mais ici c’est en quelque sorte maquillé sous forme de swap. Eric Dor Economiste

"En fait, c’est comme si un hedge fund empruntait de l’argent à la banque pour acheter des actions, mais ici c’est en quelque sorte maquillé sous forme de swap. Cela rappelle un peu le cas grec. Via des swaps avec Goldman Sachs, la Grèce avait réussi à sous-évaluer sa dette. Les dérivés sont une vraie machine à opacité."

Ce type de swap permet de cacher l’exposition réelle du hedge fund ou du family office. Il empêche d’identifier des concentrations excessives sur certaines actions. Apparemment, chaque banque qui négociait avec Archegos ne savait pas que l'ingénieux Bill Hwang concluait des contrats similaires avec des institutions concurrentes. En cas de crise, lorsqu’un tel fonds doit vendre des actifs pour se procurer d’urgence des liquidités, ses ventes sont trop concentrées sur quelques titres et cela déstabilise le marché.

Retour d'une task force

Après un tel "accident", on peut désormais s’attendre à une plus stricte régulation des family offices, mais aussi des produits comme les total return swaps et sans doute plus largement des hedge funds.

Vue en plein écran Janet Yellen remet sur pied une task force sur les hedge funds. ©REUTERS

Aux États-Unis, les hedge funds sont moins régulés que des fonds d’investissement ordinaires, mais ils doivent être réservés à des investisseurs sophistiqués avec un minimum de revenus ou de richesse. À la différence des hedge funds, les family offices sont censés se limiter à la gestion des actifs d’une famille. Réglementairement, ils ne doivent pas dévoiler leurs actifs détenus et leurs relations bancaires.

Mais la frontière entre family office et hedge fund est très floue comme le montre Archegos. "C’est comme si le risque systémique s’était déplacé ici vers des familles. C’est assez inquiétant" nous confie un banquier.

Difficile en tout cas de ne pas soumettre des hedge funds ou des family offices à une régulation plus stricte lorsqu’ils agissent comme des banques en transformant des échéances (en empruntant à court terme et en prêtant à long terme) ou en s’endettant pour acheter des actifs. Il n’est pas normal non plus que via ces fameux total return swaps, des fonds échappent à l’obligation de déclarer les positions en actions qui dépassent 5% du capital d’une société.

Les choses devraient en principe évoluer. Ce mercredi, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a organisé une réunion du Financial Stability Oversight Council (FSOC). Ce Conseil de supervision de la stabilité financière, qui réunit les principaux régulateurs américains, avait été créé dans la foulée de la crise financière de 2008. Pour cette première réunion sous sa présidence, Janet Yellen a déjà remis sur pied la "task force" sur les hedge funds qui avait été abandonnée sous la présidence de Donald Trump. Cette task force sera chargée de récolter des données et d'étudier tous les risques posés par les fonds spéculatifs.

Le souvenir de LTCM

Les problèmes créés par les hedge funds ne sont pourtant pas neufs, bien loin de là. En 1998, le fonds spéculatif Long Term Capital Management (LTCM) avait fait la culbute à la suite de la crise financière russe. Créé par John Meriwether de la firme Salomon Brothers, le fonds avait réussi à attirer Robert Merton et Myron Scholes, deux prix Nobel d’économie, ainsi que David Mullins, ancien vice-président de la Réserve fédérale (Fed) américaine. Ce casting prestigieux n’avait pas empêché le fonds d'exploser en plein vol, obligeant la Fed à coordonner un plan de sauvetage de 3,75 milliards de dollars avec l’aide de quinze banques d'affaires.

Il n’en reste pas moins que l’alerte est sérieuse. Si les banques sont mieux capitalisées qu’en 2008, les risques se sont déplacés vers les hedge funds.