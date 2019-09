Les nouvelles mesures de la BCE feront gagner 80 millions aux banques belges

Ce sont les banques allemandes et françaises qui profitent le plus de la mesure.

En comparant ces chiffres par rapport à la situation précédente, on arrive à un gain annuel des nouvelles mesures de 1,53 milliard d'euros pour l'ensemble des banques de la zone euro, et de 81 millions pour les banques belges .

Ce sont les banques allemandes et françaises qui profitent le plus de la mesure. Pour les banques belges, avec ces 81 millions d'euros, on peut parler d'un gain "modéré" mais quand même appréciable. On peut le comparer à ce que les banques paient aux déposants sur les carnets d'épargne (taux minimum de 0,11%), soit quelque 300 millions d'euros.