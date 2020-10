Les obligations européennes très plébiscitées

La première émission obligataire de l'Union européenne a rencontré un franc succès sur le marché, selon les analystes. Ce mardi, des obligations à dix ans et à vingt ans ont été émises, les premières du programme SURE, destiné à financer jusqu'à 100 milliards d'euros les pays membres pour les aider à soutenir leur marché de l'emploi.

La région prévoyait de lever 10 milliards d'euros avec son obligation à dix ans, et 7 milliards d'euros avec son obligation à vingt ans. Selon des intervenants de marché, l'émission de la dette à dix ans de l'Union européenne a attiré à elle seule 145 milliards d'euros. Au total, la région aurait reçu plus de 223 milliards d'euros de demandes pour ces obligations. "Les carnets d'ordre doivent être volumineux étant donné qu'il reste environ 800 milliards d'euros en route", a déclaré Jan von Gerich, responsable de la stratégie d'investissement chez Nordea Bank. "Ces obligations étaient clairement attendues avec impatience, et ces problèmes ne font que renforcer le tableau selon lequel il existe une énorme demande d'obligations pour le moment" ajoute-t-il.

Un type d'obligations très recherché

Les investisseurs ont été attirés par la vente des obligations de l'Union européenne en raison de la rareté des titres bénéficiant d'une cote de crédit AAA , et des obligations sociales, la partie de la finance durable qui connaît la croissance la plus rapide. Cette année, le montant émis pour ces obligations a quadruplé à 72 milliards d'euros. L'émission de l'Union européenne a battu le record établi par la société française CADES, qui avait levé 5 milliards d'euros avec son obligation sociale.

Outre le programme SURE, l'Union européenne commencera également à vendre des obligations en 2021 pour payer son fonds de redressement de 750 milliards d'euros. Ce paquet, convenu en juillet, a été salué comme une avancée majeure par les investisseurs, les membres de l'UE ayant accepté pour la première fois une dette à grande échelle adossée conjointement. Dans le cadre de ces deux programmes, Bruxelles émettra jusqu'à 200 milliards d'euros d'obligations l'an prochain, et deviendra à terme l'un des plus grands émetteurs d'obligations de la zone euro, se classant derrière les quatre plus grands marchés publics que sont l'Italie, la France, l'Allemagne et l'Espagne.