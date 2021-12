Les poches d'exubérance se trouent à Wall Street

"Big tech", "meme stocks" et crypto sont en perte de vitesse. Un phénomène qui annonce un changement de paradigme sur les marchés.

Savez-vous quelles ont été les cinq informations les plus recherchées dans le monde sur Google en 2021? Le vaccin contre le Covid, bien sûr. L'Afghanistan après la prise contrôle du pays par les talibans. Trois autres occurrences, plutôt surprenantes, complètent le top 5 de Google. Il s'agit de trois produits d'investissement parmi les plus sulfureux du moment: la cryptomonnaie dogecoin et les actions GameStop et AMC, les deux "meme stocks" qui ont fait tourner la tête aux suiveurs de la Bourse de New York en janvier dernier.

1.000% AMC et GameStop affichaient ce mardi avant l'ouverture de Wall Street un rendement ahurissant de 1.056% et de 693% depuis le premier janvier dernier.

Si les internautes se sont intéressés aussi massivement à ces actifs pris dans une impressionnante fièvre spéculative, c'est surtout pour le rendement qu'ils ont affiché à certains moments de l'année. La poussiéreuse chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop avait un cours de bourse qui végétait depuis de longues années autour des 10 dollars. En janvier 2021, il a subitement bondi au-dessus de 300 dollars grâce au pari surréaliste d'une armée de petits investisseurs se fédérant sur les réseaux sociaux pour acheter en masse des titres ciblés par les vendeurs à découvert.

Le champ de bataille s'est élargi à d'autres actions ayant le même profil, comme les cinémas AMC. D'où l'appellation "meme stocks" attribuée à toutes ces valeurs en déliquescence qui se sont retrouvées brusquement sous les feux de la rampe début 2021. Outre les montées vertigineuses, leurs cours de bourse se sont aussi fait remarquer par les étourdissants piqués réalisés tout au long de l'année (voir graphique).

Lire aussi Qui sont les traders derrière le phénomène GameStop?

Meme stock, tech et Spacs dans le même sac

À l'approche de l'an neuf, AMC et GameStop affichaient ce mardi avant l'ouverture de Wall Street un rendement ahurissant de 1.056% et de 693% depuis le premier janvier dernier.

"La réalité est en train de s'imposer et le sentiment des investisseurs s'oriente vers la peur et le risque de baisse, plutôt que vers la cupidité et le potentiel de hausse." Mike Bailey Directeur de la recherche chez FBB Capital

Mais à y voir de plus près, AMC évolue 62% sous son pic atteint en juin dernier. Reculade identique pour GameStop depuis son record de la fin janvier 2021. La chute s'est accélérée sur le mois écoulé, période au cours de laquelle les deux larrons ont effacé plus de 40% de leur capitalisation boursière.

Le constat est similaire pour les Spacs, une autre "poche d'exubérance" qui s'est signalée ces deux dernières années sur les marchés boursiers. Ces "coquilles vides" cotées dans l'espoir de mettre la main sur une entreprise prometteuse ont depuis le mois d’août 2020 un index qui leur est dédié.

Le Spac Index a commencé son histoire sous les 500 points pour atteindre en février dernier les 940 unités et redescendre actuellement sous les 630 points. L'indice a perdu près de 16 % depuis le début de l'année.

Entre "FOMO" et "buy the dip"

"Pour les SPAC et les 'meme stocks', j'ai l'impression que la 'FOMO' a été un moteur important", signale Mike Bailey, directeur de la recherche chez FBB Capital, dans une interview à l'agence Bloomberg. Il fait référence à la mentalité "Fear Of Missing Out", soit la peur de manquer quelque chose d'important, qui a alimenté l'engouement des petits porteurs pour les actifs fougueux. "Aujourd'hui, la réalité est en train de s'imposer et le sentiment des investisseurs s'oriente vers la peur et le risque de baisse, plutôt que vers la cupidité et le potentiel de hausse", ajoute Mike Bailey.

L'autre moteur qui a agité les foules, c'est le fameux "buy the dip". Scandée à l'envie sur les réseaux sociaux à la moindre chute d'une "meme stock" ou d'une cryptomonnaie, cette devise bien connue des traders consiste à "acheter à la baisse".

Une stratégie toujours très suivie par les adeptes des actifs sulfureux. Ce lundi, AMC et GameStop ont fondu de 15% et 14%. Elles ont été dans le même temps les actions les plus achetées par les petits investisseurs sur la plateforme de trading Fidelity, très populaire chez les traders en herbe. Les deux sociétés figuraient parmi les cinq actions les plus achetées sur Fidelity ce lundi, les ordres d'achat dépassant largement les ordres de vente.

Turbulences sur les "big techs" Cathie Wood, surnommée la "papesse de la techno" pour ses investissements réussis dans de nombreuses actions technologiques, voit ses fonds dédiés à la "Big Tech" se prendre les pieds dans le tapis alors que l'éventualité d'une hausse des taux d'intérêt américains réduit l'attrait pour les valeurs de croissance. L’an dernier, son fonds le plus suivi, l’Ark Innovation ETF, a gagné plus de 150%. Une performance qu'il n'est pas arrivé à poursuivre en 2021. Depuis le premier janvier, le fonds a effacé 25% de sa valeur. Des produits basés sur les fonds Ark ont débarqué ce lundi à Londres et bientôt sur les parquets des marchés cachetés du sceau d'Euronext, comme la Bourse de Bruxelles. Mais, ils arrivent alors que les sorties de capitaux sont de plus en plus visibles dans les fonds thématiques lancés par Cathie Wood.