Les pour et les contre de la vente à découvert

De temps à autre, la pratique de la vente à découvert, ou "short selling" , se retrouve sur le devant de la scène. Chaque fois, cela alimente le débat entre ses partisans et ses opposants . Cette technique spéculative qui consiste, pour un investisseur, à emprunter une action et à la vendre en espérant que le cours de bourse baisse ensuite pour pouvoir la racheter à meilleur prix avant de la rétrocéder au prêteur, fait à nouveau parler d'elle dans l'affaire GameStop aux États-Unis.

Le fonds spécialisé dans le "short selling" Citron Research, qui avait ciblé l'action GameStop, a été obligé de dénouer ses positions vendeuses en subissant une lourde perte, à cause de l'activisme de milliers de petits investisseurs américains coalisés via un forum sur internet. Les fonds spéculatifs contre lesquels ces particuliers mènent une croisade se défendent de fausser le marché. Au contraire, argumentent-ils, leur activité serait bénéfique au fonctionnement de la bourse, parce qu'elle contribue à une plus grande liquidité des actions cotées. Grâce à l'intervention de ces fonds, la fixation des prix sur le marché serait plus efficace.