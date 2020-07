Les premiers enseignements de cette saison de résultats

La moitié des sociétés du Bel 20 a dévoilé ses chiffres pour le 2e trimestre. Mais seuls AB InBev et Aperam ont reçu un accueil chaleureux des investisseurs.

La saison des résultats trimestriels bat son plein en Europe. Et déjà certains observateurs dressent un premier bilan... favorable. Selon les données compilées par les analystes de Bloomberg Intelligence, 52% des sociétés européennes qui ont publié leurs résultats ont surpassé les attentes contre 39% d'entre elles qui ont déçu. "Les chiffres sont meilleurs que prévu au deuxième trimestre", soulignent dans un rapport publié ce jeudi les stratégistes Laurent Douillet et Tim Craighead.

Laurent Douillet et Tim Craighead

"De nombreuses entreprises qui ont dépassé les estimations des analystes l'ont fait grâce à de faibles attentes et aux avantages tirés d'une réduction des coûts initiée avant le début de la pandémie."

Avant de nuancer: "De nombreuses entreprises qui ont dépassé les estimations des analystes l'ont fait grâce à de faibles attentes et aux avantages tirés d'une réduction des coûts initiée avant le début de la pandémie". Ils pointent notamment le cas du chimiste néerlandais Akzo Nobel, de l'équipementier allemand Continental ou encore du constructeur allemand Daimler.

Ne boudons pas notre plaisir pour autant. Alors que beaucoup s'attendent à la plus sombre saison des résultats trimestriels depuis la crise financière de 2008 , la moindre bonne nouvelle – surtout en matière de prévisions pour le reste de l'année – peut être un facteur supplémentaire pour alimenter un rally boursier qui montre des signes d'essoufflement ces dernières semaines.

La bonne surprise AB InBev

Jetons maintenant un coup d'oeil à ce qu'il se passe du côté de la Bourse de Bruxelles. Ici aussi, on trouve quelques bonnes surprises. À commencer par le numéro un mondial de la bière AB InBev dont la baisse des volumes (-17,1%) au deuxième trimestre est moins mauvaise qu'anticipée par les analystes (-23,2%).

Quand certains analystes parlent d'un "pas clair dans la bonne direction", d'autres n'hésitent pas à parler de "triomphe". "Cela fait naître des espoirs pour les perspectives du second semestre", expliquent Wim Hoste et Alan Vandenberghe de KBC Securities. "Nous continuons d’apprécier AB InBev pour sa position de leader, sa rentabilité intrinsèque élevée et son potentiel de croissance à long terme dans les marchés émergents."