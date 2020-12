Les prévisions-chocs de Saxo Bank pour 2021

La banque imagine que le vaccin contre le Covid-19 pourrait déclencher une vague de faillites d'entreprises ou encore que les cours de l'argent exploseraient.

Saxo Bank s'est de nouveau livrée à l'exercice de ses prévisions-chocs pour l'année suivante. La banque prévient comme à chaque édition qu'il ne faut pas prendre celles-ci au sérieux, et qu'elles ne font pas partie des prévisions officielles des marchés de Saxo Bank. Pourtant, en 2019, certaines de ses prévisions-chocs se sont avérées justes, comme une victoire du candidat démocrate aux élections présidentielles américaines et une récession aux Etats-Unis, mais pas en raison d'une pandémie qu'aucun analyste n'avait su anticiper. Pour Saxo Bank, le pays aurait été en récession en parallèle avec une augmentation de l'inflation, autrement dit en stagflation, ce qui n'est pas le cas actuellement puisque l'inflation reste contenue de part et d'autre de l'Atlantique. La banque rappelle aux investisseurs qu'il ne faut pas sous-estimer les risques imprévus sur les marchés.

Pour 2021, Steen Jakobsen, responsable de la stratégie d'investissement de la banque, extrapole que le vaccin contre le coronavirus pourrait provoquer une vague de faillites, car la forte reprise économique qui accompagne le vaccin pourrait amener une surchauffe des salaires et de l'inflation, conduisant à une hausse des taux d'intérêt qui résulterait en une série de faillites pour les sociétés lourdement endettées.

Un argent star

L'argent, selon le stratège, pourrait voir son cours exploser à plus de 50 dollars l'once sous l'effet des taux d'intérêt bas et d'une inflation en progression l'année prochaine. Il imagine que la demande en argent excède l'offre, et que l'importance du métal pour son usage augmente dans de plus en plus d'entreprises, dont celles qui produisent les panneaux solaires.

Saxo Bank prévient qu'il ne faut pas prendre ses prévisions chocs au sérieux.

Steen Jakobsen élucubre que le géant américain du commerce en ligne Amazon déménage son siège social à Chypre en raison de la pression toujours croissante des gouvernements sur l'hégémonie des grands groupes technologiques. Malgré le taux d'imposition très bas pour les sociétés, les énormes bénéfices de la société de Jeff Bezos contribueraient à des recettes fiscales importantes pour le pays qui lui permettraient de s'extraire de ses difficultés financières et de rembourser une partie de sa dette nationale.

Il voit aussi l'Allemagne sauver la France victime des conséquences de la pandémie en 2021 en raison d'une dette publique hors de contrôle et un secteur financier exsangue.

Des développements technologiques

La blockchain, technologie de transmission et de stockage de l'information, pourrait selon lui amener à une disparition des fake news. Car, selon les prédictions-chocs de Saxo Bank, cette technologie ne permettrait plus de partager des informations qu'après un contrôle de fiabilité, et les informations seraient traçables jusqu'à leur source.

Sur le plan technologique, Steen Jakobsen prévoit aussi que la Chine introduise un yuan numérique qui donnerait aux investisseurs étrangers l'accès au marché des capitaux chinois, et remettrait en cause l'hégémonie du dollar comme monnaie de réserve.