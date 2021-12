Les prévisions chocs de Saxo Bank pour 2022

Le courtier Saxo Bank a imaginé dix scénarios improbables pour l'année prochaine, dont une inflation à 15% aux USA. Il prévient d'un choc si ceux-ci se réalisent.

Saxo Bank précise que ses prévisions choc sont improbables, mais si l'une d'entre elles se réalise, elle pourrait provoquer un choc sur les marchés financiers.

Comme chaque année, Saxo Bank s'est livré à ses prévisions chocs pour les douze prochains mois. Le courtier a précisé que celles-ci restent improbables, mais si l'une d'entre elles se réalise, cela peut provoquer un choc sur les marchés financiers. Pourtant, en 2020, il avait prévu que la Chine introduise un yuan numérique. Le 4 novembre dernier, la Banque nationale chinoise avait indiqué que 140 millions de citoyens de l'empire du Milieu utilisent déjà cette monnaie numérique, après l'introduction d'un test en mai par le gouvernement.

Pour 2022, Saxo Bank imagine que face à une crise de l'énergie qui persiste, les gouvernements mettent de côté leurs objectifs climatiques et soutiennent les investissements dans les énergies fossiles, pendant cinq ans pour le pétrole et dix ans pour le gaz naturel. Une telle annonce pourrait faire bondir le Stoxx 600 Oil& Gas de 50% et provoquer un nouvel essor du secteur de l'énergie, prévoit le courtier.

Il voit parallèlement l'Union européenne mettre en place un super fonds pour le climat, l'énergie et la défense, financé non pas par des taxes, mais par les allocations de pensions.

15 % Saxo Bank conçoit que l'inflation américaine pourrait exploser en 2022

L'inflation aux Etats-Unis pourrait exploser à 15% l'année prochaine, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, en raison de la spirale salaires-prix. "Au quatrième trimestre 2022, les salaires de la moitié inférieure des revenus américains augmenteront à un rythme annualisé de 15%, les entreprises s'efforçant de trouver des travailleurs désireux et qualifiés, qui sont de plus en plus sélectifs en raison d'un sentiment croissant de droit à l'emploi, les emplois étant abondants par rapport à la maigre disponibilité de travailleurs à tous les niveaux de qualification" a imaginé Steen Jakobsen, responsable de la stratégie d'investissement de Saxo Bank. Cela devrait inciter la Réserve fédérale américaine à relever ses taux d'intérêt plus que prévu et provoquer une forte volatilité sur les marchés d'actions.

Aux États-Unis, Saxo Bank craint que les élections de mi-mandat prévues l'année prochaine amènent à une crise constitutionnelle. Les résultats serrés entre les camps démocrates et républicains pourraient engendrer une paralysie et empêcher le nouveau Congrès de siéger en 2023. Cette crise pourrait entraîner une baisse du dollar face aux autres devises et une hausse du taux américain à dix ans.

Le courtier voit aussi Facebook faire face à l'exode des jeunes, inquiets de l'utilisation de leurs données personnelles, et l'échec de Meta, la société-mère du réseau social, à les faire revenir avec son monde parallèle Metavers. En conséquence, cela pourrait forcer la société à devoir se séparer d'entités.

Saxo Bank imagine que des investisseuses se regroupent sur Reddit pour lancer un assaut coordonné sur des sociétés peu respectueuses de l'égalité des sexes.

Il évoque aussi une chute de l'action Spotify de 33% en 2022, à la suite du lancement d'une plateforme basée sur la NFT (non fongible tokens) qui aiderait les artistes à récupérer la juste part des revenus de l'industrie musicale.

Parmi ses autres prévisions, il conçoit que l'Inde rejoigne le Conseil de coopération des pays du Golfe en tant que membre non-votant, afin de sécuriser son avenir énergétique.

Saxo Bank imagine aussi une course à l'armement supersonique qui amènerait à une nouvelle guerre froide, au bénéfice de sociétés comme Raytheon. Il élucubre également qu'une percée médicale prolonge l'espérance de vie moyenne de 25 ans.