Les prévisions glaçantes de Shok, le nouveau joujou des économistes...

Au jeu, parfois très hasardeux, des prévisions, les analystes de Bloomberg ont mis au point un nouveau joujou. "Shok", c'est son nom. Et ses prévisions font froid dans le dos.

On l'a vu récemment, cette feuille de route peut toutefois rapidement se froisser avec les variants - difficiles à anticiper - du Covid-19. D'autres risques noircissent le tableau, comme une escalade des tensions entre la Chine et son voisin champion des semi-conducteurs Taïwan . Une nouvelle crise de l'euro , un Brexit dur ou encore la hausse du prix des denrées alimentaires dans de nombreuses zones géographiques à l’instabilité politique prononcée sont d'autres risques potentiels pour l'année à venir.

Inflation et récession

En chiffres, le scénario positif de "Shok" porte la croissance mondiale au-dessus des 5%. À l'inverse, "un retour de trois mois aux restrictions les plus strictes connues en 2021 pourrait ralentir la croissance attendue en 2022 à 4,2%", supputent les économistes de Bloomberg.

Début 2021, les principales projections sur la montée des prix aux États-Unis anticipaient une inflation de 2% à la fin de l'année. À deux semaines de la fin de l'année, l'inflation US s'est rapprochée des 7%. En 2022, la banque centrale américaine espère toujours voir l'inflation se revenir vers la barre des 2%. Mais, là aussi, le Shok de Bloomberg met en avant une série d'indicateurs qui pourraient compromettre ce retour à la normale, comme la montée rapide des salaires , le conflit entre voisins russes et ukrainiens qui fait grimper les prix du gaz, la flambée du prix des denrées alimentaires qui menace de miner la reprise des économies émergentes.

De mauvais présages qui, combinés, laisseraient le champ libre à la stagflation , ce qui prendrait à revers les anticipations de toutes les banques centrales. Ces dernières devraient alors précipitamment changer de tactique au risque de voir une nouvelle période de récession saper la dynamique actuelle de reprise. Et, avec des marchés financiers évoluant à des niveaux très élevés, la chute des indices boursiers serait vertigineuse.

Turbulences politiques en Europe

En zone euro, la plus grande menace est à chercher dans les différents scrutins qui se tiendront en 2022.

La présidentielle italienne de janvier pourrait bouleverser la fragile coalition menée par Mario Draghi à Rome, et celle qui se tient en France en avril pourrait mettre à mal les rapports entre les grandes puissances du continent.

Si les spreads souverains s'élargissent de 300 points de base, comme ils l'ont fait lors de la crise de la dette de la décennie précédente, cela pourrait réduire de plus de 4% la production économique de l'UE d'ici la fin de l'année 2022.

Avec des eurosceptiques au pouvoir dans les principales économies de l'Union, le marché obligataire européen pourrait dangereusement s'agiter et priver la BCE du soutien politique nécessaire pour réagir. "Supposons que les spreads souverains s'élargissent de 300 points de base, comme ils l'ont fait lors de la crise de la dette de la décennie précédente", posent comme hypothèse les économistes de Bloomberg, "le modèle 'Shok' montre que cela pourrait réduire de plus de 4% la production économique d'ici la fin de l'année 2022, plongeant ainsi la zone euro dans la récession et ravivant les inquiétudes quant à sa viabilité".