Les prix du pétrole reçoivent un soutien peu attendu des Etats-Unis

Un comble, alors que le président Donald Trump défend bec et ongles des prix bas!

L’accord portant sur la réduction de la production pétrolière de l’Opep et de certains pays non-Opep, les restrictions imposées à l’Iran par les Etats-Unis sur ses exportations, ainsi que celles qui touchent à présent le Venezuela (4% de la production de l’Opep), tout se conjugue actuellement pour favoriser une remontée des prix pétroliers . Depuis le début de cette année, ceux du baril de Brent ont regagné 26% pour revenir à 63 dollars.

Cela dépendra aussi de la santé des économies dans le monde dont dépendra l’équation, favorable ou non, résultant de la demande et de l’offre de brut. En attendant d’avoir une meilleure visibilité sur ce plan, les prix du pétrole reçoivent un soutien à vrai dire peu attendu des Etats-Unis eux-mêmes. Et cela alors que le président Donald Trump défend des prix bas.