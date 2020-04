Les profits des sociétés attendus en baisse de 22% en Europe

Manque de visibilité

Les propos que tiendront les patrons sur l’évolution de leurs performances opérationnelles constitueront des données plus que précieuses que suivront avec énormément d’attention les investisseurs. Encore faut-il que ces patrons soient en mesure d’établir des prévisions, alors que les uns après les autres, ils ont dû se résoudre ces derniers temps à retirer leurs prévisions pour l’année 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Le risque qu’ils ne se livrent pas à cet exercice existe bel et bien. Vivendi nous en a donné un avant-goût en ayant dit qu’: "il est impossible, à ce jour, de déterminer avec certitude combien de temps (cette pandémie) durera et comment elle impactera son chiffre d’affaires et ses résultats annuels ".