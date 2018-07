Les pubs mythiques de la City

Les pubs sont au cœur de la culture commerciale de la City depuis des siècles. Leur pérennité n’est pourtant plus assurée.

"There are no strangers here, only friends you haven’t met yet." Cette citation de William Butler Yeats est accrochée sur une petite ardoise, sur le chambranle de la porte principale de la Old Bell Tavern, au cœur de Fleet Street. Seuls ceux qui lèvent les yeux vers le haut, sans doute les mêmes que ceux qui n’ont pas encore trouvé à qui parler, peuvent voir cette inscription. Aujourd’hui, les pubs et cafés ne sont plus le moyen le plus rapide de faire de nouvelles rencontres, qu’elles soient amicales, professionnelles, ou les deux. Les réseaux sociaux remplissent plus ou moins cette fonction. Ils monopolisent également les circuits de récompense sociale, ce qui amène les jeunes générations à consommer moins d’alcool et à moins fumer. L’économie des pubs connaît donc la crise la plus profonde de son histoire depuis une bonne dizaine d’années (voir ci-contre).

The Old Bell Tavern a été autant alimenté par l’économie florissante de la presse du quartier qu’il l’a alimentée par les infos qui circulaient en son sein.

L’ivresse légère qui suit les déjeuners – y compris les déjeuners commerciaux – n’est plus tolérée. Depuis quelques mois, le Lloyd’s of London interdit par exemple à ses courtiers de boire la moindre goutte d’alcool à midi, remettant ainsi en cause une liberté personnelle ancienne de trois cents ans.

Au cœur du trafic d’infos pendant trois siècles

Malgré son statut quasi mythologique dans l’histoire des pubs londoniens, The Old Bell Tavern n’échappe pas à cette crise. En cette fin d’après-midi de juin, il est bien rempli, mais cela n’a plus rien à voir avec l’effervescence des grandes années de Fleet Street. Depuis plus de quatre siècles, et jusque dans les années 80, cette rue était le centre névralgique de la presse britannique et, au-delà, de toutes les informations et bruits de couloirs qui rythmaient la vie politique, économique, financière et sociale du pays. Expéditions dans les Indes, guerres contre Napoléon, frénésie industrielle de l’époque victorienne, Première et Seconde Guerre mondiale: les murs ont tout vu et tout entendu. Les touristes un peu perdus et les travailleurs de bureaux encore cravatés constituent la première clientèle. L’histoire ne les contemple plus.

Vue en plein écran ©Johann Harscoët

The Old Bell Tavern a perdu de son éclat et ressemble désormais à beaucoup d’autres pubs. À l’entrée, les grandes dalles, la grande trappe en bois qui mène aux réserves de la cave, et la vitrine en kaléidoscope font transpirer les 350 ans de ce pub. Les verres colorés évoquent ceux des églises, ce qui n’est pas un hasard. Le pub a en effet été construit par Christopher Wren, grand architecte britannique, qui a bâti cet établissement pour y héberger les maçons de l’église St Bride, reconstruite après avoir été détruite par le grand incendie de 1666. Les premiers journaux étaient imprimés depuis quelques années, alimentés par les commentaires et bavardages des rues et des pubs. The Old Bell Tavern a ainsi été autant alimenté par l’économie florissante de la presse du quartier qu’il l’a alimentée par les infos qui circulaient en son sein.

Le Ye Olde Watling, berceau de la cathédrale Saint-Paul

Christopher Wren fut également l’architecte d’un autre pub situé à une dizaine de minutes de marche, cette fois au cœur de la City et des marchés financiers. L’objet était le même: accueillir les maçons de la rénovation de la cathédrale Saint-Paul. Le pub venait lui aussi d’être brûlé par le grand incendie de 1666.

Le Ye Olde Watling, construit deux ans avant The Old Bell, se situe à 500 mètres de la cathédrale Saint-Paul, à Watling Street, qui fut l’une des principales routes romaines.

Ce pub semble à l’abri des évolutions culturelles, aussi dur que le bois utilisé pour sa construction, et qui constitue la quasi-totalité de ses structures. La légende dit que ce bois provient des vieux navires démantelés et vendus à prix modiques aux constructeurs. Hiver comme été, la rue piétonne qui le longe se remplit à partir de 17h00. La finance ne connaît jamais vraiment la crise, finalement.

À l’arrière du pub, dans la salle dînatoire, les vitraux ont une forme gothique, qui rappelle la proximité de la cathédrale Saint-Paul, principal édifice religieux de la capitale. Une peinture encadrée indique d’ailleurs que les architectes ont conçu une partie des plans de la cathédrale rénovée dans cette arrière-salle. Ce pub vieux de 350 ans est anecdotique au regard de l’œuvre globale de Christopher Wren, qui inclut notamment la cathédrale Saint-Paul. À tel point que personne n’est vraiment sûr qu’il en soit bien l’auteur, ou qu’il s’y soit investi au-delà de quelques coups de crayons sur un parchemin. Cela a peu d’importance pour les dizaines de milliers de traders qui, à travers les siècles, y ont arrosé leurs profits record, ou qui y ont noyé leurs pertes.