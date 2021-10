Les regards tournés vers l'Opep+ la semaine prochaine

Dans un contexte de crise énergétique, la réunion des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés au sein de l'Opep+, lundi, sera très suivie par les investisseurs. Le cartel et ces pays, parmi lesquels la Russie, devraient trouver un accord pour augmenter de 400.000 barils par jour leur production en novembre. Mais des analystes estiment que cette augmentation ne suffira pas face à la hausse de la demande mondiale.

Les contraintes sur l'offre face à une demande mondiale en progression ont propulsé le baril du Brent à un plus de haut de trois ans, à plus de 80 dollars. Les analystes chez Goldman Sachs et Citigroup ne prévoient pas de renversement de tendance d’ici à la fin de l'année.

Du côté des statistiques économiques, les chiffres des créations d'emplois et du chômage aux États-Unis en septembre sont attendus vendredi prochain. En août, 235.000 emplois ont été créés outre-Atlantique par rapport aux projections attendues de 750.000, et après un chiffre de plus d'un million en juillet. Le variant Delta du Covid-19 a pesé, selon des économistes, sur le marché du travail américain et les consommateurs. Les chiffres pour le mois de septembre annoncés par le Département du Travail américain seront donc très scrutés.