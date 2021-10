Les résultats de sociétés rendent le sourire aux marchés

Après leur trou d'air en septembre, les marchés d'actions sont repartis de l'avant grâce à des résultats de sociétés rassurants, repoussant les craintes d'inflation forte.

Les craintes d'inflation forte ont été reléguées au second plan cette semaine. La saison des résultats d'entreprises qui bat son plein a capturé l'attention des investisseurs. Des analystes ont relevé que le sentiment des marchés s'est avéré au beau fixe, avec un comportement de chasse aux bonnes affaires chez les investisseurs. "L'ambiance générale est d'acheter, il n'y a pas d'alternative aux actions. Nous avons dégagé cet enthousiasme avec le retour des bénéfices", a constaté Kit Juckes, responsable de la stratégie d'investissement chez Société Générale.

"Le sentiment du risque de marché s'est sensiblement amélioré alors que les poids lourds du secteur bancaire américain ont publié des bénéfices solides, les demandes de chômage initiales hebdomadaires ont chuté beaucoup plus que prévu et les prix à la production aux États-Unis ont augmenté moins que prévu", a relevé Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Parmi les résultats qui ont retenu l'attention des investisseurs, ceux de LVMH et de SAP ont permis aux indices européens de retrouver le chemin de la hausse après plusieurs séances tourmentées et un trou d'air en septembre. Aux États-Unis, les chiffres trimestriels des grandes banques américaines étaient attendus, mais ont connu une réception plutôt tiède sur les marchés. En Asie, les résultats du géant des semi-conducteurs basé à Singapour TSMC et surtout ses prévisions pointant une persistance de la pénurie de puces électroniques en 2022 ont porté tout le segment en Europe et aux États-Unis. La progression de SAP et des fabricants de puces informatiques européens comme ASML et BE Semiconductors a permis au Stoxx 600 Technology de bondir de 5,27% en variation hebdomadaire. Le Stoxx 600 a lui gagné 2,65% sur la semaine.

Les métaux de base en hausse

"La crise des prix de l'énergie pourrait encore s'intensifier au cours des prochains mois alors que nous nous dirigeons vers une saison hivernale incertaine." Phoenix Kalen Responsable de la stratégie chez Société Générale UK

Le secteur de la technologie a toutefois été dépassé par le compartiment des ressources de base, qui a avancé de 6,08% d'un vendredi à l'autre. La crise de l'énergie a propulsé les prix des métaux de base, comme le cuivre, l'aluminium et le zinc, à des plus hauts depuis dix ans. La hausse des prix de l'énergie et des coupures de courant en Chine ont poussé les fonderies du pays à couper dans leur production, provoquant une hausse des prix du zinc et de l'aluminium. "Les coûts élevés de l'électricité sont également inflationnistes, ce qui stimule la demande des investisseurs pour le cuivre et d'autres matières premières physiques comme couverture", a souligné Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank. Les producteurs d'acier comme ArcelorMittal et Aperam ont profité de cette remontée des métaux de base, avec une hausse hebdomadaire respective de 10,19% et 9,67%

85 Dollars Les cours du pétrole ont continué de grimper sur fond de crise de l'énergie.

La crise de l'énergie en Chine, le plus gros producteur de métaux au monde, s'aggrave alors que les températures diminuent dans le pays. Les prix élevés de l'électricité et les pénuries potentielles affecteront davantage l'offre que la demande de métaux au cours des prochains mois, ont déclaré les analystes d'ANZ. "La crise des prix de l'énergie pourrait encore s'intensifier au cours des prochains mois alors que nous nous dirigeons vers une saison hivernale incertaine", a prédit Phoenix Kalen, responsable de la stratégie chez Société Générale UK.

"Les risques à la hausse pesant sur les prix mondiaux de l'énergie persistent, compte tenu de la forte demande asiatique de produits pétroliers, même si le pipeline russe Nord Stream 2 reçoit une approbation accélérée. Plus les prix de l'énergie et des autres matières premières restent élevés, plus ils sont susceptibles de s'ancrer, se répercutant sur les anticipations d'inflation des agents économiques"a-t-elle ajouté. Dans ce contexte, les cours du pétrole ont continué de progresser. Le baril de Brent a touché 85 dollars, pour la première fois depuis 2018. Il a pris 2,93% d'un vendredi à l'autre. Les analystes estiment que la pénurie de gaz et de charbon va augmenter la demande de pétrole.

L'or brille

"Il est peu probable que la Fed relève ses taux plus tôt que prévu et la somme d'argent qui flotte dans le système devrait aider tous les actifs physiques, y compris l'or, à continuer d'augmenter au cours des prochains mois." Michael Langford Directeur chez AirGuide

Les prix des métaux de base ont aussi bénéficié de la faiblesse du dollar face aux autres devises cette semaine. L'euro a avancé de 0,23% face au billet vert en variation hebdomadaire, à 1,160 dollars. Les cours de l'or ont également profité de cette tendance et ont gagné 0,6% d'un vendredi à l'autre, affaiblis en fin de semaine par la remontée des taux obligataires. Chez ANZ, les analystes ont noté que les prix du métal jaune ne parviennent pas à dépasser 1.800 dollars. "Les cours de l'or sont sous-valorisés de 150 dollars en raison des attentes que les poussées inflationnistes vont rester transitoires", ont-ils observé. Les banques centrales, en particulier la Réserve fédérale américaine, ont affirmé que la hausse récente de l'inflation s'avère transitoire cette année. "Il est peu probable que la Fed relève ses taux plus tôt que prévu et la somme d'argent qui flotte dans le système devrait aider tous les actifs physiques, y compris l'or, à continuer d'augmenter au cours des prochains mois", nuance Michael Langford, directeur chez AirGuide.