Les sociétés belges gâteront comme jamais leurs actionnaires

De toutes les annonces de résultats que font les sociétés à intervalles réguliers, celles concernant le bilan annuel sont les plus attendues par les actionnaires. Et pour cause, ces derniers prennent traditionnellement connaissance à ce moment-là du montant des dividendes que les dirigeants d’entreprise leur alloueront.

La société de gestion de fonds britannique Janus Henderson avait indiqué dans une note publiée lundi que les montants seront encore en hausse dans le monde en 2018. On peut prendre pour acquis que les montants dévolus aux dividendes seront aussi plus élevés chez nous, à la Bourse de Bruxelles. De la petite dizaine de sociétés belges en dehors du Bel 20 à avoir déjà donné des précisions à ce jour, 6 proposent une augmentation. Les plus généreux sont Lotus-Bakeries (+ 18%), Barco (+ 10,5%) et Retail Estates (+ 9%). Wereldhave ne le modifie pas, tandis que Befimmo le réduit (légèrement).