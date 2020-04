Les sociétés émettent massivement de la dette

2020 s'annonce également comme une année historique pour le marché du crédit. Craignant une forte baisse de leurs revenus, les entreprises font de plus en plus appel au marché obligataire pour lever de l'argent frais.

Du cash. Les entreprises cotées (ou non) en ont extrêmement besoin ces temps-ci pour faire face à l'effondrement de leurs bénéfices causé par la pandémie de Covid-19. Et tous les moyens sont bons. Outre la suspension d'un quelconque dividende, les sociétés sont très actives sur le marché obligataire. "L'attente de revenus plus faibles et de coûts de financement plus élevés pousse les entreprises à émettre davantage", résume Alicia Garcia Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis.