Les taux américains remontent avec le plan de Biden

Les taux américains sont remontés avec l'avancée de la vaccination contre le Covid-19 et surtout le plan d'infrastructures que doit présenter Joe Biden, mercredi.

Le taux américain à dix ans a touché 1,77% ce mardi et celui à cinq ans est remonté jusqu'à 0,95%, son plus haut depuis treize mois. La veille, le rendement des Treasuries (obligations d'État américaines) s'élevait à 0,70% pour l'échéance à dix ans, et à 0,89% pour l'échéance à 5 ans. Cette remontée témoigne de la pression sur les obligations américaines, car pour rappel, les rendements évoluent en sens contraire des prix des obligations.