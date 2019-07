Les taux d'intérêt directeurs de la BCE devraient être abaissés en septembre

Communication affinée

Pour autant, quelque chose a bien changé par rapport au communiqué publié à l’issue de la précédente réunion. C’est au niveau du langage qui s’est quelque peu affiné sur le plan de l’évolution future des taux d’intérêt directeurs, que cela est perceptible. Le communiqué publié cette fois par l’institution financière basée à Francfort indique que "le Conseil des gouverneurs s’attend à ce que les taux directeurs de la BCE restent à leur niveau actuel ou plus bas au moins jusqu’au premier semestre de 2020, et en tout état de cause aussi longtemps que nécessaire pour assurer la poursuite d’une convergence soutenue de l’inflation vers son objectif à moyen terme".

Toujours selon le communiqué, le Conseil a en outre "demandé aux comités de l’Eurosystème concernés d’étudier les options, y compris les moyens de renforcer la communication avancée sur les taux directeurs, les mesures d’atténuation comme la conception d’un système modulé de rémunération des réserves, et les options sur la taille et la composition de nouveaux achats nets d’actifs potentiels" . En clair, "cela signifie que la BCE se donne la possibilité de réactiver son programme de rachats d’actifs financiers" , explique Bernard Keppenne.

Appel à la politique budgétaire

Lors de la conférence de presse, Mario Draghi a justifié le choix des propos contenus dans le communiqué. "Les risques entourant les perspectives de croissance de la zone euro demeurent orientés à la baisse, reflétant la présence prolongée d’incertitudes liées aux facteurs géopolitiques, à la menace croissante du protectionnisme et aux vulnérabilités des marchés émergents." À suivre les derniers indicateurs économiques disponibles et les données d’enquêtes, la croissance devrait être légèrement plus faible au 2e et 3e trimestre de cette année, estime le président de la BCE.