Les taux d'intérêt en chute libre

Les taux des obligations à dix ans de l'Allemagne et de la Belgique sont au plus bas depuis l'automne 2016. Aux Etats-Unis, l'inversion de la courbe des taux s'accentue. Des stratégistes pointent comme explication la guerre commerciale entre les USA et la Chine.

Le marché obligataire, qui anticipe souvent les tendances de fond sur les marchés d'actions, atteint des niveaux qui n'avaient plus été rencontrés depuis plus de deux ans et demi. Peu après 16h, le taux d'intérêt du Bund allemand à dix ans est tombé à -0,178% pour la première fois depuis le 30 septembre 2016. Il n'est plus très loin de son plancher historique de -0,205% touché le 6 juillet 2016 en cours de séance.

"J'étais vraiment sûr que nous ne pourrions plus voir des niveaux aussi bas pour peut-être un millier d'années, compte tenu des niveaux auxquels les taux avaient évolué au cours du dernier millénaire", a confié Jim Reid, stratégiste de Deutsche Bank, à l'agence Bloomberg. "Je suis à 2,7 points de base (0,027 point de pourcentage) de m'être trompé de 997 années..."

Une baisse entamée il y a plus d'un an

Depuis le début du mois de mai, les investisseurs délaissent les actifs risqués (actions, obligations de mauvaise qualité) au profit des valeurs refuges (obligations gouvernementales des pays les plus solides sur le plan financier). Cela provoque une hausse des cours de ces obligations de qualité et, de manière mécanique, une baisse de leurs taux d'intérêt, parce que le coupon attaché à l'obligation devient proportionnellement moins élevé par rapport à la valeur du titre qui augmente.

J'étais vraiment sûr que nous ne pourrions plus voir des niveaux aussi bas pour peut-être un millier d'années. Je suis à 2,7 points de base de m'être trompé de 997 années. Jim Reid Stratégiste de Deutsche Bank

En réalité, si les actions sont sur la pente descendante depuis quatre semaines, après avoir déjà connu un épisode très négatif au quatrième trimestre 2018, les taux d'intérêt obligataires sont, eux, orientés à la baisse depuis bien plus d'un an déjà. Après avoir atteint 0,8% en février 2018, le taux du Bund à dix ans a entamé une longue glissade.

Inversion de la courbe

Ce mouvement se constate dans d'autres obligations prisées des investisseurs pour leur qualité. Ainsi, le taux des obligations gouvernementales belges à dix ans (Olo) avait dépassé 1% en février de l'année dernière avant de se tasser sérieusement, jusqu'à tomber ce mercredi, vers 13h30, à 0,3%, son plus bas niveau depuis l'automne 2016.

L'actuelle faiblesse des taux des obligations à long terme inquiète les investisseurs car elle accentue l'inversion de la courbe des taux déjà observée aux Etats-Unis, où le rendement des titres américains à trois mois se situe à plus de 2,3%, soit bien au-delà du niveau actuel du taux US à dix ans qui est tombé ce mercredi à 2,2%. L'écart entre ces rendements n'a plus été aussi élevé depuis 2007, d'après les données de Bloomberg.

Banques centrales

Le taux américain à deux ans, qui est actuellement à 2,05%, se retrouvera-t-il lui aussi au-dessus du rendement à dix ans? Dans le passé, les récessions ont très souvent été précédées d'inversions de la courbe des taux.

Pourquoi les taux des obligations baissent-ils si rapidement? Parce que l'inflation va reculer davantage? Parce qu'une baisse des taux des banques centrales est plus probable? Ou parce qu'on anticipe un ralentissement plus net de la croissance? Beaucoup de questions, peu de réponses... Frank Vranken Chef stratégiste chez Puilaetco Dewaay

La glissade des rendements obligataires peut avoir plusieurs causes. La principale réside probablement dans les changements d'orientation des politiques monétaires de la Réserve fédérale aux Etats-Unis et de la Banque centrale européenne en zone euro. Les deux institutions ont arrêté de réduire leur soutien aux marchés, alors que cette normalisation des politiques monétaires traduisait une bonne santé de l'économie.

Guerre commerciale

Mais il n'y a pas que cela. "Nous devons nous demander pourquoi les taux des obligations baissent si rapidement", analyse Frank Vranken, chef stratégiste chez Puilaetco Dewaay. "Est-ce parce que nous croyons que l'inflation va baisser davantage? Est-ce que ça préfigure une probabilité accrue de baisses des taux des banques centrales? Ou est-ce simplement le signe que les investisseurs en obligations prévoient davantage de ralentissement de la croissance? Beaucoup de questions, peu de réponses..."