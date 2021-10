Les taux, l'énergie et les matières premières donnent le ton

Malgré des hésitations, les actions ont grimpé cette semaine. Les valeurs bancaires et les titres des producteurs de matières premières se sont mis en évidence.

Au terme d'une semaine en dents de scie, les indices boursiers affichent une hausse hebdomadaire malgré les risques qui pèsent toujours sur l'économie. L'indice Stoxx 600 a gagné 0,97% en cinq jours. Les actions américaines étaient dans le même rythme: l'indice S&P 500 grimpait de 0,97% cette semaine, vendredi à l'heure de la clôture en Europe.

Lire aussi La volatilité des marchés pousse certaines sociétés à reporter leur IPO

Pourtant, la situation est loin d'être rose si l'on en croit les analystes de Bank of America (BofA), qui restent pessimistes pour les actions européennes à cause de la hausse des prix énergétiques, des problèmes rencontrés dans les chaînes d'approvisionnement et des doutes sur la viabilité de l'endettement du secteur immobilier chinois. Selon BofA, tout cela augmente les risques d'un ralentissement plus prononcé de la croissance économique européenne. Par conséquent, la banque d'affaires s'attend à voir le Stoxx 600 terminer l'année à 420 points, contre 457,29 points vendredi en clôture (-8%). Au passage, la banque américaine estime que le secteur automobile se retrouvera sous pression mais que les "utilities" (sociétés de services aux collectivités) seront favorisées.

Les valeurs bancaires ont tiré profit de l'évolution des taux d'intérêt, qui ont continué à grimper cette semaine.

Mais d'autres secteurs se sont mis en évidence ces derniers jours sur les marchés boursiers européens. La meilleure progression sectorielle de la semaine revient aux valeurs bancaires , qui ont grimpé de 4,35% depuis lundi. Et pour cause: les taux d'intérêt ont continué à grimper au fil des jours, ce qui permet d'espérer des marges d'intérêt plus confortables pour les banques. Le taux du Bund (obligation de l'État allemand) arrivant à échéance dans dix ans, référence du marché de la dette en zone euro, est revenu à -0,15%, contre -0,22% la semaine précédente. Il est désormais au plus haut depuis la fin du mois de juin. Le taux belge à dix ans a, quant à lui, atteint 0,16%, contre 0,09% une semaine plus tôt. Il faut aussi remonter à la fin du premier semestre pour le voir à un niveau supérieur.

Valeurs minières gagnantes

Parmi les valeurs bancaires qui ont le plus profité de cette évolution, on trouve Commerzbank (+11,47% en cinq jours), Crédit Agricole (+8,56%) ou encore Santander (+7,25%).

83 $ Baril de Brent Le cours du pétrole Brent a bondi de plus de 4% cette semaine pour atteindre 83 dollars, son plus haut niveau en trois ans.

Le secteur des matières premières figure aussi parmi les plus en vue de la semaine. Les cours des métaux industriels ont affiché de solides progressions. Les prix du cuivre, de l'aluminium, de l'étain ou encore du minerai de fer ont tous avancé de plus de 3% en cinq jours. Les actions de sociétés européennes actives dans l'exploitation de ces ressources de base ont, dans l'ensemble, progressé de 2,93% depuis lundi. Les grands gagnants sont Boliden (+4,57% cette semaine), BHP (+3,76%) ou encore Rio Tinto (+2,52%).

Les prix de l'énergie ont également continué à grimper ces derniers jours. Le pétrole a pris plus de 4% depuis lundi. Le baril de Brent est passé de 79 dollars la semaine précédente à 83 dollars, son plus haut niveau en trois ans. Dans la foulée, les actions des groupes pétroliers ont avancé. Aker BP a bondi de 5,65% en cinq jours, Lundin Energy a grimpé de 4,38%, TotalEnergies a pris 5,03%, BP a progressé de 4,62% et Shell s'est appréciée de 4,29%. A contrario, la hausse des prix du brut a pesé sur les actions des voyagistes, dont les coûts vont augmenter à cause des prix des carburants. Le secteur du voyage et des loisirs a perdu 3,16% cette semaine.

Chutes de Vestas et TeamViewer

La hausse des prix de l'électricité a, quant à elle, très logiquement profité aux actions des producteurs de courant tels qu'Iberdrola (+8,11% depuis lundi), Endesa (+5,11%), EDF (+5,20%) ou encore Centrica (+3,95%).

À l'opposé, le producteur d'éoliennes Vestas a chuté de 10,35% cette semaine à cause d'une note pessimiste de JP Morgan. La banque d'affaires a réduit son objectif de cours à 196 couronnes danoises, contre 200 couronnes auparavant. Les analystes de la banque estiment que le groupe danois sera confronté à des problèmes d'approvisionnement plus persistants qu'espéré.

Les équipementiers automobiles Valeo et Faurecia ont reçu l'appui d'une note de Citi qui est plus optimiste sur la production automobile.

Parmi les valeurs en vue, Valeo a bondi de 8,39% en cinq jours. L'action de l'équipementier automobile a été soutenue par une note de Citi qui a relevé son évaluation à "neutre", contre "vendre" précédemment. La banque américaine a revu ses attentes en matière de production dans le secteur automobile, ce qui limite les risques du côté des équipementiers. Faurecia a suivi le mouvement et a pris 7,05% cette semaine.

Il faut encore noter le plongeon de 36,07% de TeamViewer . Le fournisseur de logiciels de télétravail a émis un avertissement sur résultat à cause d'une demande plus faible qu'attendu de ses clients professionnels.