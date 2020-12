Les techniques de marketing de Robinhood décriées

"L'utilisation des stratégies de jeux pour manipuler les investisseurs et l'incapacité du groupe à éviter des pannes fréquentes et des perturbations sur sa plateforme justifient notre action."

Les reproches se concentrent sur la stratégie dite de "gamification" de Robinhood, à l'origine de son succès fulgurant depuis le lancement de la plateforme en avril 2013 à Menlo Park en Californie. Cette tactique consiste à emprunter les recettes des jeux pour motiver les traders en herbe et s'assurer de leur participation et fidélisation sur le long terme.

L'"utilisation des stratégies de jeux pour manipuler les investisseurs et l'incapacité du groupe à éviter des pannes fréquentes et des perturbations sur sa plateforme" justifient l'action, affirment les autorités du Massachusetts, qui ont adopté récemment une loi sur laquelle leur action se fonde. Elles reprochent aussi à Robinhood de recourir aux techniques marketing et du monde de la pub pour cibler des investisseurs jeunes et inexpérimentés.