Les technos règnent en maître sur les actions...

À la croisée des chemins. Expression très (trop?) souvent utilisée dans les salles de marché, mais qui résume bien l'état d'esprit des investisseurs en ce moment. Après un net rebond fin mai et début juin, les grands indices actions se sont - pour la plupart - stabilisés en Europe et à Wall Street. Léthargiques, ils évoluent désormais dans un canal étroit sans savoir dans quelle direction aller . "Les marchés sont dans une phase d'attente", expliquent de nombreux observateurs. Une période de statu quo que nous avons d'ailleurs déjà connue durant le mois d'avril.

La principale raison de cette tendance hésitante est l'évolution de la pandémie du Covid-19 et son impact sur l'économie mondiale . "La forte hausse des cas confirmés de coronavirus suscite des inquiétudes croissantes quant au retour de mesures de confinement plus importants. Bien qu'elles puissent ralentir efficacement le virus, leur coût économique est très élevé", écrivent les économistes de Goldman Sachs dans une note publiée cette semaine.

Rappelons que 2020 s'annonce déjà comme une année historiquement difficile si on en croit les dernières prévisions de la Commission européenne publiées ce mardi. Elle s'attend à une contraction record de 8,7% du produit intérieur brut (PIB) en zone euro, contre une prévision de -7,7% en mai.

À la veille de la saison des résultats pour le deuxième trimestre et ne sachant pas si la - tant espérée - reprise économique en V va réellement se concrétiser, les investisseurs préfèrent donc adopter un rythme de croisière plus calme. Qui sait comment les CEO du S&P 500 et du Stoxx 600 nous dépeindront l'avenir de leur société à court terme.