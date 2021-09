Les techs pâtissent de la remontée des rendements obligataires

Au niveau sectoriel, les valeurs technologiques ont été les plus durement touchées par les prises de bénéfices (-4,79%). ASML Holding a ainsi dégringolé de 7,21% à Amsterdam, Infineon Technologies de 5,89% à Francfort, STMicroelectronics de 5,02% à Paris et Melexis de 5,78% à Bruxelles.

Le fabricant néerlandais de semi-conducteurs ASM International n'a pas non plus été épargné, baissant de 3,78% malgré des prévisions revues à la hausse à court et moyen terme. Le groupe prévoit désormais des prises de commandes dépassant les 600 millions d'euros pour le troisième trimestre, contre 510 à 530 millions auparavant. Il s'attend également à ce que ses marges brutes soient de 46% à 50% entre 2021 et 2025 grâce à ses puces de nouvelle génération.