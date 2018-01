Les techs poussent le Nasdaq toujours plus haut

Le Nasdaq a touché un nouveau record, à plus de 7000 points. Il a bénéficié de la remontée des titres phares du secteur technologique comme Amazon, Alphabet et Facebook. Le segment des semiconducteurs a également joué un rôle dans la belle performance de l’indice en 2017 et cette année. Des titres comme AMD ont bénéficié ce mercredi des déboires d’Intel après la révélation de failles de conception dans les puces informatiques. Les valorisations élevées du secteur technologique ne préoccupent pas les investisseurs.