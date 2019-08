Les tensions commerciales pèsent à nouveau sur les actions européennes

A midi, le BEL 20 perdait 1,71%, idem pour le CAC 40. À Francfort, le Dax perdait 1,23% et à Londres, le FTSE cédait 1,73%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro abandonnait 1,46% et le Stoxx 600 1,66%.

Les résultats définitifs des enquêtes PMI sont venus assombrir un peu plus le tableau puisque le secteur privé allemand a connu en juillet son rythme d'activité le plus faible en plus de six ans, dénotant une entame difficile pour la croissance du troisième trimestre.

Mouvement général de ventes

Les inquiétudes sur le commerce entraînent un mouvement général de ventes sur le marché actions, avec plus de 90% des valeurs de l'indice paneuropéen Stoxx 600 qui sont en baisse. Les ressources de base, dont la Chine est un gros consommateur, sont particulièrement pénalisées: l'indice Stoxx du secteur lâche 3,42% et ArcelorMittal (-3,95%) accuse la plus forte baisse du CAC 40 à Paris. Les valeurs technologiques et du luxe sont également vendues: LVMH et STMicroelectronics perdent respectivement 2,99% et de 3,13%.