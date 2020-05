Les traders de retour sur le parquet de la Bourse de New York

Les traders peuvent reprendre partiellement possession du parquet du Nyse à partir de ce mardi. On voit ici des employés de la bourse lors de préparatifs, le 22 mai dernier.

La Bourse de New York a réouvert partiellement son parquet aux traders après deux mois de fermeture pour cause de Covid-19.

La Bourse de New York a réouvert son parquet ce mardi après deux mois de fermeture. Le 23 mars, alors que l'épidémie de Covid-19 avait touché des traders présents sur le parquet, dont l'emblématique Peter Tuchman qui figure régulièrement sur les photographies du lieu, la direction de la bourse a décidé de fermer l'accès et de basculer toutes les transactions sur son système électronique.

Or, environ 18% des transactions en cash sur le New York Stock Exchange (NYSE) sont effectuées par les traders du parquet. La grande majorité est traitée électroniquement depuis le centre de données de Mahwah, dans le New Jersey, qui appartient au groupe propriétaire du Big Board, l'Intercontinental Exchange (ICE).

Seul un quart des 500 opérateurs présents sur le parquet du Nyse avant le 23 mars est autorisé à revenir sur les lieux. Ces traders sont soumis à des règles strictes. Ils doivent prendre leur température avant de rentrer sur le parquet et remplir un questionnaire médical. Ils doivent porter un masque, éviter de se serrer la main et respecter une distance sociale. L'usage des transports publics pour se rendre sur place doit être évité.

Une présence défendue

Le parquet de la Bourse de New York et ses traders font office d'exception dans le monde des bourses actuelles. Sur le Vieux Continent, seul le London Metal Exchange dispose encore d'un parquet. Les marchés d'Euronext (Bruxelles, Amsterdam, Paris, Lisbonne, Dublin et Oslo) sont entièrement électroniques.

L'ICE, propriétaire du plus grand marché de l'énergie entièrement électronique, dispose aussi d'un parquet avec des traders à San Francisco, pour son marché d'options. Celui-ci a déjà réouvert partiellement depuis le 4 mai. Le Nasdaq et le CBOE opèrent aussi un parquet à Philadephie et à Chicago pour les options. Ceux-ci redémarreront le 1er juin.

Jeffrey Sprecher, le directeur de l'ICE, a récemment indiqué que la présence des traders sur le parquet contribue à des prix plus efficients sur les marchés, en particulier durant les enchères juste avant la clôture. Mais plusieurs études remettent en question ses propos.

Néanmoins, la part des traders sur le parquet du Nyse a diminué depuis 2007. Les studios de télévision, autrefois perchés au dessus du parquet, sont désormais descendus parmi les traders, moins nombreux. Mais les médias n'ont pas reçu l'autorisation de revenir sur les lieux. Les visiteurs extérieurs ne sont pas non plus autorisés.

Vue en plein écran Les traders peuvent reprendre partiellement possession du parquet du Nyse. ©Bloomberg