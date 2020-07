Les valeurs bancaires ont dopé les indices en Europe

Du côté des marchés émergents, la Chine n’a pas fait exception. L'indice PMI des services, calculé par Caixin/Markit et publié juste à la veille de ce week-end, a grimpé le mois dernier à 58,4, un plus haut depuis avril 2010, contre 55,0 en mai. La remontée de cet indice a séduit les investisseurs à la Bourse de Shanghai . Celle-ci a vu son indice général repasser au-delà des 3.000 points pour la première fois depuis le début du mois de mars. Il affiche sur la semaine un gain deux fois supérieur à la moyenne des places émergentes, de 5,82% à 3.152,81 points.

A Wall Street, le marché a tenu autant la forme. Son indice S&P 500, qui venait de connaître son meilleur trimestre depuis 1987, s’est encore offert une belle avance de 4,02% en quatre jours à peine à 3.130,01 points. Du fait d’un jour férié vendredi, la Bourse de New York était restée fermée vendredi. Outre-Atlantique, une série de statistiques presque toutes aussi rassurantes les unes que les autres ont nourri la remontée de cet indice. Notamment celles relatives à la confiance des consommateurs américains et à l’emploi aux Etats-Unis. 4,8 millions emplois non-agricoles ont été créés en juin après 2,7 millions en mai. On n’avait plus connu un tel bond depuis 1939.