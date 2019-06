"Limiter l'or à 5% du portefeuille"

Koen De Leus, chef économiste de BNP Paribas Fortis, a présenté mardi ses prévisions économiques pour le second semestre 2019 . " Les incertitudes sur la guerre commerciale nous ont amenés à revoir en baisse nos attentes pour la croissance économique américaine ". Après un bon premier trimestre, il s’attend à ce que le rythme ralentisse entre 1 et 2% pour le reste de l’année en cours. L’Europe devrait suivre ce mouvement plus morose, avec une croissance qui va retomber vers 1% pour 2019 et 2020.

Pour ce qui est de l’économie belge, elle continue de souffrir d’un marché du travail pas suffisamment dynamique , avec beaucoup trop de jeunes sans emploi et sans formation et beaucoup trop de postes qui restent vacants, ce qui conduit la Belgique à se situer au mieux dans la moyenne européenne.

Philippe Gijsels recommande un positionnement sur certaines thématiques porteuses, notamment la cybersécurité, la robotique, la transition énergétique ou l’eau. Il pense également que des tensions inflationnistes pourraient survenir à terme, et qu’il reste dans ce contexte intéressant d’exposer le portefeuille à des métaux précieux (or, argent, platine) ou à des matières premières sur lesquelles un déséquilibre existe entre l’offre et la demande (cuivre). "Le métal jaune pourrait profiter d’un contexte plus favorable sur le long terme, de même que l’argent qui est toutefois beaucoup plus volatil. Il faut toutefois limiter l’exposition à 5% du portefeuille", souligne-t-il.