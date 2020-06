Lufthansa reçoit de l'État allemand deux fois plus que ce qu'elle vaut en Bourse

La Bourse de Bruxelles a subi quelques ventes bénéficiaires. Son indice Bel 20 qui avait gagné 2,42% il y a huit jours s'est replié de 2,13% à 3.304,54 points. Sur les 20 actions que compte l'indice, 3 ont réussi à évoluer à contre-courant. Parmi elles, Argenx (+3,18% à 201,40 euros) et UCB (+2,27% à 103,40 euros) signent les meilleures performances. À l'inverse, AvH (-5,95% à 115,40 euros) et AB InBev (-5,4% à 43,34 euros) enregistrent les replis les plus sensibles.