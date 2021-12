Lynn Martin, une femme à suivre en 2022

Celle qui était présidente des activités obligataires et de services de data de l’Intercontinental Exchange (ICE), la maison mère de la Bourse de New York, va succéder à Stacey Cunningham . Une femme en remplace une autre à la tête de la bourse américaine. Ceci alors qu’ une autre femme, Sharon Bowen, va en présider le conseil d’administration.

Lynn Martin, 45 ans, est titulaire d’un diplôme en sciences et mathématiques du Manhattan College et d’un master en statistiques de la Columbia University. Elle insiste régulièrement sur l’importance pour les jeunes filles de se former en sciences et notamment en codage, elle qui a appris à coder sur un ordinateur Commodore 64.