MDxHealth reste frileux malgré un premier trimestre solide

La société MDxHealth se porte bien: ses produits phares sont de plus en plus utilisés. Quelque 5.800 tests ConfirmMDx (diagnostic du cancer de la prostate) ont été employés au cours du premier trimestre. Ce qui représente une hausse de 50% par rapport à la même période, il y a un an. Le SelectMDx enregistre également une forte croissance (+62%). "En Europe, le volume de ce test a presque triplé, souligne le CEO, Jan Groen. À l'avenir, nous prévoyons que l'inclusion récente de ce produit dans les directives cliniques de l'Association européenne d'urologie contribuera à la poursuite de la croissance et de l'adoption du test en Europe."