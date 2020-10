Malgré la nervosité croissante, les bourses relèvent la tête

Les marchés actions en Europe ont rebondi cette semaine. Mais l'incertitude autour de l'élection présidentielle aux États-Unis et l'état de santé de son président actuel font craindre un mois d'octobre plus volatil que prévu.

Covid-19, élection présidentielle aux États-Unis, inflation... Les investisseurs ont encore eu de quoi se mettre sous la dent cette semaine. Celle-ci a démarré sous le signe d'un rebond technique sur les marchés actions , alimenté notamment par la croissance des profits des sociétés industrielles chinoises pour le quatrième mois consécutif. Ce rally boursier "sera probablement de courte durée , car les investisseurs seront confrontés à plus d'incertitude et de volatilité en raison du programme chargé de cette semaine", avait toutefois prévenu Pierre Veyret, d'ActivTrades, lundi.

Et effectivement, les grands indices actions ne sont pas parvenus à conserver entièrement leurs gains. La faute, entre autres, à un premier débat houleux entre les deux candidats à la présidence des États-Unis qui a éclipsé des indicateurs macroéconomiques plutôt encourageants de part et d'autre de l'Atlantique. Mais c'est surtout l'annonce d'un test positif au Covid-19 par le président actuel Donald Trump qui a provoqué une vague d'aversion au risque .

"Les marchés détestent l'incertitude et [cette nouvelle] coche toutes ces cases", explique Jeffrey Halley, Senior Market Analyst chez Oanda Corp. " Pas seulement parce que le président est concerné , mais parce que cela signifie potentiellement que le virus s'est propagé aux échelons supérieurs du gouvernement des États-Unis".

Nouvelle correction en perspective?

Ce regain de nervosité sur les marchés financiers pourrait, selon les dires de certains stratégistes, se traduire en une nouvelle baisse généralisée des actions et un retour en grâce des valeurs refuges à court terme. D'autres tempèrent, affirmant que l'annonce ne serait en grande partie pas un problème pour les investisseurs si Donald Trump ne présente aucun symptôme et que cela n'impacte en rien sa capacité à gouverner le pays.

"Avec un si large éventail de résultats et d’implications découlant du diagnostic du président, il est trop tôt pour déterminer quelle sera l’orientation finale du marché", prévient Karen Ward, Chief Market Strategist chez J.P. Morgan Asset Management.

Au final, les principaux indices en Europe affichent une performance hebdomadaire positive : l'AEX a progressé de 2,26%, le CAC 40 de 2,01% et le DAX allemand de 1,76%. Le Stoxx Europe 600 a de son côté pris 2,02% sur la semaine, grâce notamment au bond des secteurs bancaire (+4,78%), des services financiers (+4,67%) et des "utilities" (+4,22%).

Une inflation négative en zone euro

Autre événement de la semaine: la problématique de l'inflation . Selon les données préliminaires publiées ce vendredi, les prix à la consommation en zone euro ont reculé de 0,3% sur un an en septembre. Du jamais vu depuis avril 2016 . Et les perspectives à court terme ne sont guère réjouissantes. "L'inflation demeurera négative pour le reste de l'année", a déclaré le même jour Luis de Guindos, le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE).

Selon les données préliminaires publiées ce vendredi, les prix à la consommation en zone euro ont reculé de 0,3% sur un an en septembre. Du jamais vu depuis avril 2016.

L'inflation au plus bas en près de 4 ans

L'institution de Francfort était d'ailleurs au centre de l'attention avec deux discours de sa présidente Christine Lagarde. Alors que certaines sources internes font état d'un regain de tensions au sein du Conseil des gouverneurs, la grande argentière européenne a laissé la porte ouverte à une plus grande flexibilité de son objectif d'inflation. Autrement dit, la BCE pourrait – comme la Réserve fédérale américaine – tolérer un dépassement de son objectif pendant un certain temps sans modifier sa politique monétaire. Ce qui signifie également qu'elle pourrait rester accommodante plus longtemps que prévu. Pas sûr que les Allemands apprécient...