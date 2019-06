Mario Draghi fait chuter l'euro et les taux

Le président de la BCE a laissé entendre qu'une nouvelle baisse des taux d'intérêt était possible. Les marchés d'actions en profitent. L'euro recule face au dollar. Le taux belge à dix ans est tombé à un plus bas historique.

Les propos de Mario Draghi à l'ouverture du forum de la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra ce mardi ont fait baisser l'euro et les taux. Le taux belge à dix ans est même tombé à un plus bas historique, à 0,088%. Le Bund allemand à dix ans est tombé à -0,30%, du jamais vu. Par contre, les marchés d'actions ont progressé. Le Stoxx 600 avance. Le CAC 40 , qui avait ouvert dans le rouge, a inversé la tendance.

La BCE n'a plus atteint depuis 2013 son objectif d'un taux d'inflation d'un peu moins de 2% et le ralentissement actuel de la croissance fait craindre une nouvelle décélération, malgré des années de politique monétaire ultra-accommodante. La banque centrale est confrontée depuis le début du mois de mai à une forte dégradation des anticipations d'inflation à long terme, les swaps d'inflation à cinq ans ayant plongé d'à peine plus de 1,4% début mai à moins de 1,14% lundi, une chute dont l'ampleur mine sa crédibilité.