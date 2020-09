Marko Kolanovic, "l'homme qui fait bouger les marchés"

Marko Kolanovic, stratégiste chez JP Morgan, est l’homme qui monte. Il est déjà qualifié par d’aucuns de nouveau gourou de la bourse. "L’homme qui fait bouger les marchés", claironne la chaîne financière CNBC. En début de semaine, le "Global Head of Macro Quantitative and Derivatives Strategy" de la banque américaine s’est signalé à l’attention par de nouveaux commentaires. Celui qui avait prévu le rebond des marchés cette année ("il ne faut jamais aller à l’encontre de la Federal Reserve") avançait qu’une petite pause serait peut-être la bienvenue sur les valeurs technologiques pour laisser la place à d’autres valeurs. C'était quelques jours avant la correction sur le Nasdaq.

Il souligne aussi que ceux qui misent sur une victoire de Joe Biden face à Donald Trump risquent de se tromper. Ce féru de sciences de 45 ans est d’origine croate. Bardé de diplômes, il a travaillé à Wall Street pour Merrill Lynch et ensuite pour Bear Stearns. C’est un adepte des méthodes quantitatives et des modèles mathématiques. Mais avec certaines limites. "Si vous développez une stratégie basée uniquement sur des formules, vous risquez de rater des développements plus larges concernant les banques centrales, les risques géopolitiques ou des biais comportementaux."