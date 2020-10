Mauvaise affaire pour l'Etat belge

Depuis 2017, la valeur des participations de l'Etat dans les banques s’est dépréciée d’un montant compris entre 5,6 et 8,6 milliards d'euros, a calculé Eric Dor, directeur des études économiques à l’IESEG School of Management (Lille et Paris). L’Etat belge détient une participation de 100% dans Belfius et de 7,7% dans la banque française BNP Paribas. Depuis 2017, le cours de BNP Paribas a chuté de 50% environ, passant de 60 euros à un peu plus de 30 euros. Le coût d'acquisition de la participation résiduelle de l'Etat belge dans BNP Paribas est de 5,3 milliards d'euros. En octobre 2017, au cours boursier de l'époque, cette participation valait 6,6 milliards d'euros, ce qui impliquait encore une plus-value potentielle de 1,3 milliard d'euros. Aujourd'hui, la valeur de cette participation se limite à 3 milliards d'euros, soit une moins-value potentielle de 2,3 milliards. La valeur des actions BNP Paribas détenues par la Belgique s’est donc dépréciée de 3,6 milliards d'euros depuis octobre 2017.