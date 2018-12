Melexis remporte la palme de l'action préférée pour 2019

L’action belge préférée est Melexis , le producteur de puces électroniques pour le marché automobile, que l’on retrouve dans le top 5 de 9 des 15 équipes d’analystes consultées. "Ces derniers temps, l’action Melexis s’est moins bien comportée que ses concurrentes, ce qui a permis d’aligner sa valorisation sur la moyenne mondiale du secteur", explique une équipe d’analystes. Certains estiment que Melexis mérite une prime parce qu’elle se concentre sur le secteur des semi-conducteurs pour l’automobile, un segment qui croît plus vite que le marché de l’automobile et des puces électroniques dans leur ensemble. Il est aujourd’hui possible d’acheter l’action à 15 fois le bénéfice estimé (et actualisé), contre un ratio supérieur à 30 l’été dernier.