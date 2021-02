Michel Claise: "Le bitcoin est le principal défi face au blanchiment"

"Le bitcoin constitue notre plus grand souci pour l’avenir dans la lutte contre le blanchiment d’argent." La mise en garde émane du juge d’instruction bruxellois Michel Claise , qui s’exprimait mardi devant la commission des Finances de la Chambre dans le cadre du suivi des FinCEN Files.

Les FinCEN Files, ce sont ces documents du gendarme américain de la finance qui sont tombés entre les mains de l’ICIJ, le consortium international des journalistes d’investigation, et qui font état de pratiques de blanchiment impliquant de nombreuses banques, y compris belges. L’affaire avait fait les grands titres en septembre 2020.

Michel Claise s’inquiète de l’engouement autour de la monnaie virtuelle. "Celle-ci représente aujourd’hui 1% du PIB mondial et recèle le plus grand potentiel de blanchiment", prévient-il. "Or il n’existe aucun contrôle ni encadrement de ces nouvelles monnaies."