Michel Ernst: "La situation boursière est très différente de celle de 2000"

C’est un homme considéré comme une véritable bible des marchés financiers qui tire sa révérence. Michel Ernst, stratégiste actions senior de CBC Banque Privée, part à la pension ce 15 mars. Lorsqu’on épluche sa carrière, on voit littéralement défiler l’histoire de la bourse. Il a été chercheur aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, a décroché le diplôme de l’Association belge des analystes financiers (ABAF), a participé à la création de l’indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles, a travaillé pour les sociétés boursières Dewaay Servais (devenue Puilaetco), KBC Securities, Vermeulen Raemdonck (filiale de BBL) et Petercam.

En 2010, il est devenu directeur et gestionnaire "private banking" de l'entité Banque Privée de CBC à Liège avant, cinq ans plus tard, de devenir stratégiste actions senior. "Une page se tourne, beaucoup d'autres s'ouvrent" nous confie-t-il. Michel Ernst se dit passionné par de nombreuses choses: équitation, photographie, voyages, lecture d’ouvrages d’histoire, mais aussi de BD…. Mais, il gardera un œil attentif sur la finance, les sociétés et la bourse. Il vient d’ailleurs de s’abonner à L’Écho! "Ma carrière s'arrête, mais ma passion pour la finance continue".

"J’ai toujours été qualifié de réaliste optimiste. Certains m'ont d'ailleurs surnommé Mister Blue Sky."

Vous avez connu de nombreuses crises économiques et financières au cours de votre carrière? Quels enseignements en tirer?

J’ai débuté ma carrière quasiment au moment du krach boursier d’octobre 1987. Je terminais mon contrat de recherche à l’université. Les gens étaient paniqués à l’époque. J'ai fait une conférence spéciale sur les raisons de ce krach, l’auditoire était bourré, des gens étaient même assis sur les escaliers. J’ai expliqué pourquoi il ne fallait pas paniquer, que ce n’était pas la fin du monde. En fait, j’ai toujours été qualifié de réaliste optimiste.

Quand certains voient les nuages qui s’amoncellent dans le paysage financier, je cherche toujours le petit coin de ciel bleu. Pour l’anecdote, une de mes chansons préférées est Mr Blue Sky du groupe ELO. Certains m'ont d'ailleurs surnommé Mister Blue Sky (rires).

En mars-avril 2020, c’était aussi la panique sur les marchés en raison du covid. Certains redoutaient un méga-crash, l’économiste Nouriel Roubini nous prédisait le pire. J’ai dû rassurer mes collègues. Je leur ai dit que la mise à l’arrêt des entreprises ne serait que temporaire. Et le marché boursier a effectivement rebondi, même plus rapidement que je ne le pensais.

Pour chaque crise, il convient de regarder l’impact sur les entreprises et sur leur bilan. Il y aura peut-être une phase de convalescence, mais par la suite, on va en sortir plus fort. Chaque krach a été effacé, la bourse a retrouvé à chaque fois de nouveaux sommets. La seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le timing. Le redressement boursier peut prendre un mois, six mois, voire deux ans.

Dans ce contexte, le meilleur conseil à donner à un investisseur, est-ce de rester toujours investi en actions?

Oui, si on a une vue de long terme. Et on peut également profiter des trous d'air sur les marchés. C’est ce qui s’est produit en mars-avril 2020. Les usines étaient arrêtées en raison du covid, mais les sociétés n’allaient quand même pas faire faillite. Quand je voyais des sociétés s'effondrer en bourse de 30, 40 ou 50%, je disais à tout le monde que c’était une occasion rêvée d’investir sur le marché. Idem lors de la crise de 2008. Il y avait à l'époque un ratio boursier que j'ai appelé "le phare dans la nuit": le ratio cours/valeur comptable. J'avais remarqué qu’une société comme ArcelorMittal ne valait que 30% de la valeur comptable. C’était clairement survendu.

"Tant que Nvidia maintient un rythme pareil, où est le problème?"

Aujourd’hui, certains indiquent que le comportement des marchés boursiers, qui battent sans cesse des records, ressemble à la bulle Internet qui a explosé en 2000.

Je ne suis pas d'accord. Le seul point de comparaison, c'est la hausse incroyable des cours. Mais au niveau des valorisations, la situation est très différente. Au moment où la bulle spéculative a éclaté en mars 2000, on avait des sociétés internet qui affichaient un ratio cours/bénéfice de 200 à 300. C'était évidemment délirant et intenable à terme.

Aujourd’hui, le rapport cours/bénéfice du marché Nasdaq est de 31. Et certaines valeurs tech parmi les "7 magnifiques" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla) ne sont même pas à 30.

On parle beaucoup de la société Nvidia qui s’est envolée en bourse. Mais trimestre après trimestre, la société publie des résultats incroyables qui dépassent les attentes les plus optimistes. Tant que la société maintient un rythme pareil, où est le problème? Pour la petite histoire, je connais cette société depuis plusieurs années, car étant un gamer, un adepte des jeux vidéo, j’ai découvert que Nvidia disposait de la "Rolls Royce" des cartes graphiques.

L’intelligence artificielle (IA), c’est une vraie révolution? Encore davantage que l’Internet?

L'intelligence artificielle, c'est la révolution 2.0. C'est un pas au-dessus parce que cela touche tous les domaines: la santé, la défense, la banque, le journalisme… Et on n’a pas encore tout vu avec le développement de l’informatique quantique, avec des ordinateurs hyper puissants. Quand on va combiner cela avec l’intelligence artificielle, on aura encore franchi un pas supplémentaire au niveau technologique. L’IA, c’est une énorme révolution comme on en voit une ou deux fois par siècle.

"Le Bel 20 est l'indice le moins technologique en Europe. Il est devenu de plus en plus atypique."

Vous avez participé à la création de l'indice Bel 20 en 1991. Un bon souvenir?

Oui assurément. C’est Jean Peterbroeck, alors président de la Bourse de Bruxelles, qui m’avait appelé avec trois autres analystes financiers. Jean Peterbroeck voulait un indice qui devienne la vitrine de Bruxelles et qui puisse servir de sous-jacent à des produits financiers dérivés. Il désirait un Bel 30, sans doute en référence au Dow Jones américain qui comprend 30 valeurs. Mais on lui a expliqué qu’il n’y avait pas 30 valeurs suffisamment importantes et liquides à Bruxelles. Il a alors proposé un Bel 25. On lui a répondu que ce serait tout aussi compliqué. On est alors tombé d’accord sur un Bel 20.

Alors que tous les pays voisins connaissent des records boursiers, le Bel 20 se retrouve encore loin de ses sommets. Un peu frustrant, non?

Ce qui pousse les indices vers le haut, à Wall Street notamment, c'est la technologie, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs… La Belgique n’a rien ou quasiment rien dans le domaine. Le Bel 20 est l'indice le moins technologique en Europe. Il est devenu de plus en plus atypique. Et je crains que cela ne change pas rapidement.

"Le bitcoin est l’objet spéculatif par excellence, c'est devenu le truc pour devenir riche rapidement."

Que pensez-vous du bitcoin qui a aussi battu ses records historiques?

Je ne comprends toujours pas, je suis un rationnel cartésien. J’ai lu des dizaines, voire des centaines d'articles et de multiples rapports. J'ai donné des conférences sur l'origine du bitcoin, je comprends le raisonnement derrière la blockchain. Mais personne n’a réussi à m'expliquer rationnellement pourquoi le bitcoin vaudrait 70.000 dollars comme aujourd’hui ou 500.000 dollars à l’avenir.

Quand Cathie Wood, la fondatrice de la société Ark Invest, a prédit un bitcoin à plus de 500.000 dollars, j’ai cherché les fondements de son raisonnement. Elle expliquait que ce cours serait atteint si tous les grands investisseurs allouaient environ 5% à 6% de leur portefeuille au bitcoin. C’est un raisonnement ridicule.

On parle par ailleurs tout le temps de cryptomonnaie pour le bitcoin, mais ce n'est pas une monnaie. C'est un cryptoactif. Je ne connais personne qui achète son pain chez le boulanger avec le bitcoin. Ou qui achète une voiture avec des bitcoins. Même Elon Musk y a renoncé avec Tesla. Je crois bien davantage aux monnaies numériques des banques centrales, l’euro numérique ou le yuan numérique. Pour sa part, le bitcoin est l’objet spéculatif par excellence, c'est devenu le truc pour devenir riche rapidement. C'est le Far West sans shérif.