Mithra vole au secours de son action

Les deux blockbusters cités sont l’Estelle et le Donesta. Le premier est une pilule contraceptive de cinquième génération, pour laquelle la société vise des ventes équivalentes à la pilule Yaz (1,2 milliard d’euros). Mithra rappelle dans son communiqué que plusieurs contrats de licence ont été signés pour l’Europe, le Japon, le Canada, la Corée du Sud, le Brésil et la Russie. Dernier exemple en date, l’accord conclu avec la société hongroise Gedeon Richter. Qualifié du "plus important de l’histoire de Mithra", il prévoit notamment le paiement d’une avance de 35 millions d’euros et des paiements d’étape additionnels pouvant atteindre 20 millions d’euros. "Les récentes données positives de la phase III ont également accru l’intérêt de partenaires potentiels sur d’autres marchés clés aux États-Unis et en Asie, y compris en Chine et en Amérique du Sud", signale la société. Pour mémoire, les résultats de la phase III réalisée aux États-Unis et au Canada sont attendus pour ce quatrième trimestre.