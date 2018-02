Modifier la communication de la BCE serait prématuré

Mais que ressort-il de ce compte-rendu? Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne juge prématuré de faire évoluer sa communication pour préparer les esprits à une normalisation de sa politique monétaire, même s'il est de plus en plus convaincu d'un redressement de l'inflation vers son objectif. C'est donc ce qui ressort de la dernière réunion du mois de janvier. En décembre pourtant, la BCE laissait planer le doute sur une éventuelle modification de son discours monétaire pour le début de cette année .

Les responsables de la BCE semblent ainsi vouloir avancer pas à pas tout en conservant un oeil sur les marchés financiers pour éviter tout retour de flamme. "Il y a eu un large consensus entre les membres (du conseil) sur le fait que la récente volatilité du taux de change de l'euro était une source d'incertitude qui nécessitait de l'attention", est-il écrit dans les "minutes". Un raffermissement de l'euro pourrait limiter l'inflation importée et contrarier les efforts de la BCE pour porter la hausse des prix à un peu moins de 2%, son objectif, alors que l'institut de Francfort laisse transparaître son intention de mettre fin à son vaste programme de rachats d'actifs. "Le discours relatif à la position en termes de politique monétaire pourrait être revisité en début d'année dans le cadre de l'évaluation régulière lors des réunions à venir", dit la BCE. "Même s'il y a des raisons d'être de plus en plus confiant en ce qui concerne la trajectoire d'inflation, la patience et la persévérance restent nécessaires en ce qui concerne la politique monétaire." Les marchés n'ont guère réagi à la publication de ces "minutes".