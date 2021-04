Montagnes russes

Le 22 mars dernier, le titre ViacomCBS touchait le seuil des 100 dollars. Depuis, il a chuté de plus de 50%.

Il y a des actions dont on explique difficilement les variations. En l’espace d’un an, le titre ViacomCBS, résultat de la fusion des deux géants de la télévision et des médias américains Viacom et CBS en 2019, avait bondi de plus de 500%! Il y avait bien le confinement qui avait profité aux actions des médias (les fameuses valeurs "stay-at-home"), mais quand même...

-50% La chute de l'action ViacomCBS en 5 séances.

Et puis vendredi dernier, le titre a brutalement décroché de 27%, sans raison fondamentale si ce n’est que la société avait annoncé quelques jours auparavant une émission d’actions. Et puis la lumière a jailli: un hedge fund Archegos Capital Management qui avait joué à la hausse le titre depuis de longs mois avait dû dénouer en catastrophe ses positions, car il ne pouvait pas répondre aux appels de marge des banques. De quoi provoquer une chute de 50% du titre en quelques séances et une perte de 30 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le titre ne s'est pas rétabli depuis cet épisode baissier et vogue toujours aux alentours de 48 dollars après avoir touché le seuil de 100 dollars le 22 mars.

ViacomCBS, c'est réseau de télévision CBS, les chaînes MTV et Nickelodeon, ainsi que les studios Paramount et le nouveau service de streaming Paramount+ qui veut concurrencer les Netflix et consorts.