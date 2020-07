Montant record des achats des Belges en bourse

Les particuliers belges ont acheté environ 3,5 milliards d'euros d'actions cotées au premier trimestre. C'est le montant le plus élevé depuis le début des statistiques en 1999, selon la Banque nationale.

Comme déjà pressenti, les Belges se sont bel et bien rués en bourse au premier trimestre pour se lancer dans la chasse aux bonnes affaires. "Les investisseurs ont profité de la baisse des prix pour acheter des actions de qualité", indique Erik Joly, stratégiste en chef chez ABN Amro Belgium. La crise du coronavirus et ses conséquences ont fait chuter le Bel 20 jusqu'à 40% entre son pic du 17 février et son creux du 17 mars dernier.