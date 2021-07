Montée en puissance du marché obligataire chinois

La Chine est aujourd'hui le deuxième plus grand marché obligataire du monde.

Ce n’est pas la première institution financière à conseiller les obligations chinoises, des titres qui offrent de plus hauts rendements que les titres européens et américains. Après JP Morgan, c’est au tour de Pictet Asset Management de vanter les mérites de ce marché. Avec une taille de 15.000 milliards de dollars, la Chine est aujourd'hui le deuxième plus grand marché obligataire du monde, derrière les États-Unis.