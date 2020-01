Moody's: "L'absence de gouvernement n'a pas d'impact sur l'économie belge"

La difficulté à former un gouvernement est devenu consubstantiel à l'existence de la Belgique. Au quotidien, l'absence de gouvernement n'a pas d'impact sur l'économie belge. Quand nous avons pris notre décision de maintenir la note (Aa3) et la perspective (stable) en octobre 2019, nous disposions déjà d'un faisceau d'informations qui nous indiquait que la formation d'un gouvernement prendrait du temps. Ce facteur est donc déjà intégré dans la notation. Nous avons observé qu'entre mai et octobre, les trois gouvernements locaux se sont formés. Il s’agit là d’un premier pas important puisque 90% de l'investissement public est réalisé au niveau des communautés et des régions. On se retrouve désormais face à un blocage au niveau fédéral. Compte tenu des précédents, nous ne sommes particulièrement inquiets. Toutefois, compte tenu du haut niveau de la dette publique belge et de la dérive naturelle des comptes publics, l'absence de gouvernement et de mesures va peser sur le déficit cette année. On l'a vu en 2010 et 2014. Il y a eu un impact. Dans nos projections d'octobre 2019, nous avions prévu une dégradation du déficit de la Belgique en 2019 et en 2020.