Moody's conserve la perspective stable de la Belgique

Il y a le tax shift, la réforme des retraites, la réforme du marché du travail et la capacité de l’économie belge de créer de nouveaux emplois. On est quasiment, à un niveau agrégé, de plein emploi, avec toutefois des disparités majeures entre régions. L’enjeu sera de refermer l’écart entre les régions, car s’il est maintenu, les capacités de progression sont limitées. Si on veut le réduire, il reste la question des différences linguistiques. Bien que la Flandre, connaissant des problèmes pour recruter de la main d’œuvre qualifiée, commence à voir des entreprises recruter ailleurs qu’en Belgique, y compris en France. Ce qui signifie que l’enjeu n’est pas que linguistique. L’enjeu pour l’Etat sera de travailler sur ces questions-là, pour améliorer le potentiel de croissance économique.

On a connu une crise mondiale qui s’est d’abord fait ressentir sur l’activité économique. La baisse de l’activité économique a eu des conséquences budgétaires car les recettes publiques sont soutenues par la croissance économique, que ce soit la consommation ou l’investissement,.. . Par ailleurs, des programmes de soutien ont été mis en place, compte tenu de la récession, pour faire jouer les mécanismes keynésiens typiques de relance budgétaire pour soutenir la demande qui s’était contractée. Un "effet de ciseau" apparaît avec la baisse des recettes et la hausse des dépenses et donc un besoin de financement qui s’ensuit, avec une dette émise en grande quantité. La dégradation des pays européens, et des pays du Sud, les plus exposés, a reflété la fragilisation des fondamentaux économiques. La Belgique a été concernée par ce mouvement général. Le poids de la dette en Belgique a toujours été élevé. Il s’agit d’une caractéristique structurelle du pays. La raison pour laquelle la note de la Belgique se situe à Aa3, et stable aujourd’hui, par rapport à une note d’avant-crise meilleure, repose sur le fait que la dette devrait rester durablement élevée, car pour réduire celle-ci, il faudrait beaucoup de croissance économique et de la consolidation budgétaire.